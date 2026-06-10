Focused Energy GmbH / Aus Spitzenforschung wird Industrie: Focused ...

Aus Spitzenforschung wird Industrie: Focused Energy plant Ausgründung von Sourcelight

Darmstadt / Biblis (ots) - Nach der erfolgreichen Finanzierungsrunde über 240 Millionen US-Dollar treibt Focused Energy die Industrialisierung der Laserfusion als sein Kerngeschäft weiter konsequent voran. Zugleich plant das Unternehmen, seine Aktivitäten im Bereich lasergetriebener Strahlungsquellen unter dem Namen Sourcelight in einer eigenständigen Einheit zu bündeln. Damit stellt Focused Energy die Weichen für den industriellen Transfer ausgewählter technologischer Bausteine aus der Laserfusionsentwicklung. Die Ausgründung zeigt, wie aus Spitzenforschung neue Industrie entstehen kann: Wissenschaftliche Exzellenz wird in industrielle Anwendungen mit hohem Wertschöpfungs- und Wachstumspotenzial überführt.



Sourcelight soll die bei Focused Energy entwickelte LDRS-Technologie (Laser-Driven Radiation Sources) gezielt in industrielle Anwendungen überführen. Sie kombiniert lasergetriebene Röntgenstrahlung und Neutronen in einem System. Dadurch werden sowohl hochauflösende Bildgebung als auch zusätzliche Informationen über Materialzusammensetzungen möglich, insbesondere dort, wo heutige Prüfverfahren bei Eindringtiefe, Auflösung, Materialerkennung oder Einsatzflexibilität bisher an Grenzen stoßen.

