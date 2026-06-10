🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Trotz Iran-Krieg

    37 Aufrufe 37 0 Kommentare 0 Kommentare

    Saudi-Arabien mit neuer Airline

    Für Sie zusammengefasst
    • Riyadh Air startet trotz Störungen im Flugverkehr
    • Anflüge nach London Madrid Kairo Dubai und Dschidda
    • Teil von Vision 2030 zur Förderung von Tourismus
    Trotz Iran-Krieg - Saudi-Arabien mit neuer Airline
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    RIAD (dpa-AFX) - Trotz massiver Beeinträchtigungen im Flugverkehr durch den Iran-Krieg lässt Saudi-Arabien eine neue Airline abheben. Eine Maschine der neuen Gesellschaft Riyadh Air landete Mittwoch aus der saudischen Hauptstadt Riad kommend in London, wie beim Flugzeugtracker Flightradar 24 zu sehen war. Die Airline soll aus Riad neben London zunächst Manchester, Madrid, Kairo und Dubai anfliegen sowie die saudische Küstenstadt Dschidda. In den kommenden Jahren sind dann Flüge zu rund 100 Zielen vorgesehen.

    Riyadh Air ist die zweite staatliche Fluggesellschaft des Landes neben Saudia und soll helfen, das als "Vision 2030" bekannte Reformprogramm des Königreichs voranzutreiben. Saudi-Arabien will seine Bedeutung für den Tourismus, Handel und Logistik ausbauen und unabhängiger werden vom Öl. Riyadh Air soll helfen, mehr Touristen und Geschäftsleute ins Land zu bringen. Das Land konkurriert in der Region vor allem mit Dubai in den Vereinigten Arabischen Emiraten.

    Angriffe in Golfstaaten mit Tausenden Raketen und Drohnen

    In mehr als drei Monaten Iran-Krieg wurden Flugverkehr, Handel und Tourismus in der Region auf beispiellose Weise beeinträchtigt. Der Iran griff die Golfstaaten mit Tausenden Raketen, Drohnen und Marschflugkörpern an als Vergeltung für Angriffe der USA und Israels. Viele Flüge wurden gestrichen und Ticketpreise stiegen deutlich, was auch die staatlichen Airlines etwa der Emirate und Katars getroffen hat.

    "Wir alle hoffen natürlich, dass der Konflikt sehr, sehr bald gelöst sein wird", sagte der Geschäftsführer von Riyadh Air, Tony Douglas, dem Nachrichtenkanal Al-Arabiya. Die Grundlagen für die neue Airline seien aber insgesamt "sehr stark"./jot/DP/stw






    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    Trotz Iran-Krieg Saudi-Arabien mit neuer Airline Trotz massiver Beeinträchtigungen im Flugverkehr durch den Iran-Krieg lässt Saudi-Arabien eine neue Airline abheben. Eine Maschine der neuen Gesellschaft Riyadh Air landete Mittwoch aus der saudischen Hauptstadt Riad kommend in London, wie beim …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     