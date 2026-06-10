Aegis Critical Energy Defence Corp. gibt Umbenennung von Homeland Nuclear Energy Inc. in HyprC Systems Corp. bekannt und nimmt Kurs auf wachstumsstarke und strategische Märkte in den Bereichen Raumfahrt, Verteidigung und KI-Rechenzentren

Vancouver, British Columbia – 10. Juni 2026 / IRW-Press / Aegis Critical Energy Defence Corp. (CSE: QESS | OTCQB: QESSF | FWB: JG6) („Aegis“ oder das „Unternehmen“) gibt heute bekannt, dass seine Tochtergesellschaft Homeland Nuclear Energy Inc. in HyprC Systems Corp. („HyprC“) umbenannt wurde. Damit wird eine strategische Neuausrichtung auf drei der dynamischsten, wachstumsstärksten und strategisch wichtigsten Sektoren vollzogen, welche die globale Innovation vorantreiben: Raumfahrt, Häfen, Verteidigung und KI-gesteuerte Rechenzentren.

In Verbindung mit der Namensänderung wurde Dr. Ramtin Rasoulinezhad zum Chief Executive Officer von HyprC Systems Corp. bestellt und wird auch im Board of Directors der Tochtergesellschaft vertreten sein.

Strukturiert wird HyprC Systems Corp. als IP-orientierte Plattform für Hybridenergietechnologien, deren Schwerpunkt auf der Entwicklung von disruptivem und gut zu schützendem geistigem Eigentum in den Bereichen nuklearintegrierter Steuerungsarchitekturen, Integration hybrider Energiesysteme, Design und Validierung auf Basis von Digital Twins sowie fortschrittlicher Schutz- und Abschaltstrategien für missionskritische Infrastrukturen liegen wird. Diese Plattform wird direkt auf die Leistungs-, Zuverlässigkeits- und Sicherheitsanforderungen bei Weltraummissionen, Verteidigungssystemen der nächsten Generation und KI-intensiven Rechenzentren zugeschnitten sein.

„Nachdem sowohl Kapital als auch Innovation zunehmend in die Bereiche Weltraum, Verteidigung und KI fließen, sehen wir für HyprC eine einmalige Chance, sich als grundlegender Partner für Energietechnologien in diesen wachstumsstarken und strategisch wichtigen Sektoren zu etablieren“, erklärt Dr. Ramtin Rasoulinezhad, Chief Executive Officer von HyprC Systems Corp. „Weltraumplattformen, staatliche Verteidigungs-Assets, Häfen und KI-Rechenzentren stehen alle vor derselben Herausforderung: Sie benötigen kompakte, äußerst zuverlässige und intelligente Stromversorgungssysteme, die unter keinen Umständen ausfallen dürfen. Genau für diese realen Bedingungen wird HyprCs nuklearintegrierte Hybridarchitektur entwickelt.“