Hypoport schwach - Metzler kappt Gewinnprognosen

Sorry, aber zur aktuellen Politik im Wohnungsmarkt muss ich mir mal Luft machen.

Freunde von uns sind altersbedingt gerade auf der Suche nach einem Grundstück für ein neues Haus – am liebsten ein Bungalow. Aufgrund der massiv gestiegenen Grundstückspreise favorisieren sie einen Winkelbungalow zu bauen. In diesem Zusammenhang berichten sie von den Vorgaben der neuen niedersächsischen Bauordnung (NBauO): Seit dem 01.01.2025 gilt eine Photovoltaik-Pflicht. Sobald die Dachfläche mindestens 50 m² beträgt, müssen mindestens 50 % davon zur Stromerzeugung genutzt werden. Im Extremfall kann das sogar bedeuten, dass PV-Module auf Nordseiten installiert werden müssen. Selbst wenn sich das wirtschaftlich nicht rechnet, muss die Unwirtschaftlichkeit erst durch ein Gutachten nachgewiesen werden.

Parallel dazu sieht die Bauordnung vor, dass Gebäude grundsätzlich so geplant werden sollen, dass eine Stromerzeugung möglich ist. Damit ist ein Winkelbungalow praktisch ausgeschlossen.

Coup des Staates:

Um ein Winkelbungalow zu bauen, bedarf es ein größeres Grundstück. Ein größeres Grundstück führt zwangsläufig zu einer höheren Grunderwerbsteuer und damit zu steigenden Steuereinnahmen für Staat/Kommunen. Der verpflichtende Einbau einer Photovoltaikanlage verteuert das Haus zusätzlich. Allein durch die deutlich gestiegenen Grundstücks- und zusätzlich "künstlich höheren (wegen Vorgaben) Baupreise erzielt der Staat bereits erheblich höhere Einnahmen. Weiter kommt hinzu, dass die Grunderwerbsteuer in den vergangenen Jahren auch erhöht wurden. Wird das Haus zusammen mit dem Grundstück über einen Bauträger erworben, wird zusätzlich auch der Hauspreis in die Bemessungsgrundlage der Grunderwerbsteuer einbezogen.





Neue Verordnungen im Vergleich zum Bestand:

Unser Haus (KfW 85, Baujahr 2010) hat einen Stromverbrauch von etwa 2.500 kWh und einen Gasverbrauch von rund 6.000 kWh pro Jahr. Das Haus eines Freundes aus dem Jahr 1985 liegt dagegen bei etwa 21.000 kWh Gasverbrauch jährlich – unser Haus wirkt im direkten Vergleich also sehr effizient. Wenn man bedenkt, dass ein Großteil der Bestandsimmobilien in Deutschland aus den 60er- und 70er-Jahren stammt, fällt es schwer nachzuvollziehen, warum die Anforderungen an Neubauten immer weiter verschärft werden, statt stärker den Bestand zu adressieren.

Die Margen im privaten Vermietungsgeschäft sind inzwischen auf etwa 2–3 % gesunken. Unter diesen Rahmenbedingungen fehlt sowohl Privatpersonen als auch Unternehmen der Anreiz, überhaupt neuen Wohnraum zu schaffen. Politisch getriebene Baukosten und Steuerausgaben wirken dabei wie ein zusätzlicher Preistreiber und schlagen direkt auf den Wohnungsmarkt durch.

Ehrlich gesagt hatte ich von der CDU in diesem Bereich mehr erwartet – insbesondere im Hinblick auf eine betriebswirtschaftlich nachvollziehbare Politik. In Kombination mit SPD (früher noch Grüne) entstehen jedoch eher weitere Verschärfungen, wie z.B. Mietpreisdeckel.

Aus meiner Sicht wird dabei auch ein zentraler Zusammenhang übersehen: Steigende Mieten führen zwangsläufig zu höheren staatlichen Ausgaben, wie beim Wohngeld – was letztlich wieder den Steuerzahler belastet.

Ich verstehe nicht, warum diese Zusammenhänge offenbar nicht erkannt – oder nicht berücksichtigt – werden. Deutschland hat bereits massive Herausforderungen im Rentensystem.

Aus meiner Sicht müssen die Rentner im Alter entweder über höhere Einnahmen oder über sinkende Ausgaben verfügen. Möglich ist dies durch eine stärkere private Vorsorge oder die Reduzierung von Ausgaben durch Wohneigentum. Doch auch hier wurden in den vergangenen Jahren die Anreize abgeschafft - Erträge aus Lebensversicherungen waren damals nach 12 Jahren Besparung steuerfrei, das Halten von Aktien war nach einem Jahr steuerfrei. Aktuell werden alle Einkommensarten selbst die gesetzliche Rente selbst oder Pensionen besteuert.

Ich sehe inzwischen kein Zeichen mehr, dass Deutschland diesen Weg stoppt und die regulatorischen Anforderungen reduziert. Ich bin selbst in Hypoport und Vonovia investiert und sehe trotz eines erheblichen Mangels an Wohnraum keine nachhaltige Verbesserung des Wohnungsmarktes oder des Immobilienerwerbes – und das vorrangig aufgrund der politischen Rahmenbedingungen. Und ich frage mich zunehmend, wem diese Politik am Ende wirklich hilft – außer dem Klima.