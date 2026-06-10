🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSAP AktievorwärtsNachrichten zu SAP

    AKTIEN IM FOKUS

    69 Aufrufe 69 0 Kommentare 0 Kommentare

    SAP vor Oracle-Zahlen unter Druck - Software wieder außer Mode

    Für Sie zusammengefasst
    • Anleger erwarten schlechte Oracle-Ergebnisse
    • Software-Aktien werden wieder beständig abverkauft
    • Oracle vorbörslich rund drei Prozent im Minus
    AKTIEN IM FOKUS - SAP vor Oracle-Zahlen unter Druck - Software wieder außer Mode
    Foto: Arne Dedert - DPA

    FRANKFURT/NEW YORK (dpa-AFX) - Im Softwarebereich blicken die Anleger am Mittwoch mit Respekt auf die später erwarteten Resultate von Oracle . Anleger erwarten offenbar nichts Gutes, wie anhaltende Kursverluste im Sektor zeigen. Nach einer Zwischenerholung, die es Anfang Juni gegeben hatte, werden Software-Aktien neuerdings wieder beständig abverkauft. In den vergangenen Monaten wurde umfangreich die Gefahr KI-getriebener Umbrüche eingepreist.

    Die SAP -Aktien büßten am Vormittag 3,5 Prozent ein und belasteten entsprechend den Dax als Index-Schlusslicht und Schwergewicht. Von ihrem Erholungshoch von Anfang Juni sind sie nun schon wieder um fast 14 Prozent abgesackt. Auch die Aktien weiterer deutscher Software-Unternehmen wie Nemetschek oder Teamviewer verloren am Mittwoch etwa drei Prozent.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu DAX Performance!
    Long
    21.851,12€
    Basispreis
    2,43
    Ask
    × 9,36
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    27.043,48€
    Basispreis
    27,73
    Ask
    × 9,32
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Oracle wird am Abend nach US-Börsenschluss seine Zahlen für das vierte Geschäftsquartal vorlegen. Analyst Rishi Jaluria von RBC betonte vor einigen Tagen in seinem Ausblick, dass er weiter vorsichtig an diese herangeht. Er verwies auf die Notwendigkeit, den Ausbau der KI-Infrastrukturen zu finanzieren - und will seinen Fokus bei der Telefonkonferenz auf die Investitionspläne legen.

    Vor den Oracle-Zahlen werden die Titel des SAP-Konkurrenten vorbörslich an der Nasdaq mit drei Prozent im Minus gehandelt. Dort gezahlte Kurse von etwa 200 Dollar bedeuten, dass die Ende Mai eingeleitete Zwischenerholung fast wieder egalisiert ist. Am Vortag hatten die Oracle-Aktien in New York ihr niedrigstes Niveau seit Ende Mai erreicht. Der Kurs des US-Konzerns notiert neuerdings wieder unter der 200-Tage-Linie./tih/ajx/jha/

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SAP Aktie

    Die SAP Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,25 % und einem Kurs von 60,95 auf Tradegate (10. Juni 2026, 11:13 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SAP Aktie um -9,78 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +5,22 %.

    Die Marktkapitalisierung von SAP bezifferte sich zuletzt auf 183,07 Mrd..

    SAP zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,6700 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 206,88EUR. Von den letzten 8 Analysten der SAP Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 92,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 230,00EUR was eine Bandbreite von -38,29 %/+54,28 % bedeutet.





    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu SAP - 716460 - DE0007164600

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über SAP. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!

    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Kursrisiken und -chancen der SAP-Aktie: kurzfristig Spekulationen zu vorbörslichen Sprüngen/9:00‑Uhr‑Effekten und Downside‑Potenzial durch offene Calls; fundamental Diskussionen über Cloud‑Migration als Ertragshebel, starken Moat, Agentic‑AI und Partnerschaft mit Nvidia als Wachstumsfaktor; daneben Bewertungen und optimistische Langfrist‑Szenarien vs. Kritik am KI‑Hype.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber SAP eingestellt.

    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    5 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    AKTIEN IM FOKUS SAP vor Oracle-Zahlen unter Druck - Software wieder außer Mode Im Softwarebereich blicken die Anleger am Mittwoch mit Respekt auf die später erwarteten Resultate von Oracle . Anleger erwarten offenbar nichts Gutes, wie anhaltende Kursverluste im Sektor zeigen. Nach einer Zwischenerholung, die es Anfang Juni …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     