AKTIEN IM FOKUS
SAP vor Oracle-Zahlen unter Druck - Software wieder außer Mode
- Anleger erwarten schlechte Oracle-Ergebnisse
- Software-Aktien werden wieder beständig abverkauft
- Oracle vorbörslich rund drei Prozent im Minus
FRANKFURT/NEW YORK (dpa-AFX) - Im Softwarebereich blicken die Anleger am Mittwoch mit Respekt auf die später erwarteten Resultate von Oracle . Anleger erwarten offenbar nichts Gutes, wie anhaltende Kursverluste im Sektor zeigen. Nach einer Zwischenerholung, die es Anfang Juni gegeben hatte, werden Software-Aktien neuerdings wieder beständig abverkauft. In den vergangenen Monaten wurde umfangreich die Gefahr KI-getriebener Umbrüche eingepreist.
Die SAP -Aktien büßten am Vormittag 3,5 Prozent ein und belasteten entsprechend den Dax als Index-Schlusslicht und Schwergewicht. Von ihrem Erholungshoch von Anfang Juni sind sie nun schon wieder um fast 14 Prozent abgesackt. Auch die Aktien weiterer deutscher Software-Unternehmen wie Nemetschek oder Teamviewer verloren am Mittwoch etwa drei Prozent.
Oracle wird am Abend nach US-Börsenschluss seine Zahlen für das vierte Geschäftsquartal vorlegen. Analyst Rishi Jaluria von RBC betonte vor einigen Tagen in seinem Ausblick, dass er weiter vorsichtig an diese herangeht. Er verwies auf die Notwendigkeit, den Ausbau der KI-Infrastrukturen zu finanzieren - und will seinen Fokus bei der Telefonkonferenz auf die Investitionspläne legen.
Vor den Oracle-Zahlen werden die Titel des SAP-Konkurrenten vorbörslich an der Nasdaq mit drei Prozent im Minus gehandelt. Dort gezahlte Kurse von etwa 200 Dollar bedeuten, dass die Ende Mai eingeleitete Zwischenerholung fast wieder egalisiert ist. Am Vortag hatten die Oracle-Aktien in New York ihr niedrigstes Niveau seit Ende Mai erreicht. Der Kurs des US-Konzerns notiert neuerdings wieder unter der 200-Tage-Linie./tih/ajx/jha/
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SAP Aktie
Die SAP Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,25 % und einem Kurs von 60,95 auf Tradegate (10. Juni 2026, 11:13 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SAP Aktie um -9,78 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +5,22 %.
Die Marktkapitalisierung von SAP bezifferte sich zuletzt auf 183,07 Mrd..
SAP zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,6700 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 206,88EUR. Von den letzten 8 Analysten der SAP Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 92,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 230,00EUR was eine Bandbreite von -38,29 %/+54,28 % bedeutet.
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Im Heute ja......aber nur noch bei komplexen Aufgaben so.
Heute zieht SAP mit seinem US-Pendant Salesforce auch vom Kurswert her gleich.
Hier ist ein aktueller, aktienmarkt-orientierter Vergleich von Salesforce vs. SAP (Stand ca. 2025/2026) – mit Fokus auf die typischen kursrelevanten Kennzahlen:
📊 1. Vergleich der wichtigsten Kennzahlen
🔹 Bewertung (Valuation)
|Kennzahl
|Salesforce
|SAP
|KGV (Forward)
|~23–29x https://www.stock-world.de/sap-vs-salesforce-aktie-software-titanen-im-ki-wettkampf/, https://finance.yahoo.com/quote/CRM/key-statistics/
|~33–41x https://www.stock-world.de/sap-vs-salesforce-aktie-software-titanen-im-ki-wettkampf/, https://www.zacks.com/stock/news/2492152/salesforce-stocks-low-pe-valuation-discount-deal-or-growth-trouble
|EV/EBITDA
|~14x https://finance.yahoo.com/quote/CRM/key-statistics/
|~15x https://www.financecharts.com/stocks/SAP/value/ev-to-ebitda
|EV/Sales
|~4.5x https://finance.yahoo.com/quote/CRM/key-statistics/
|~6.5–6.7x https://www.financecharts.com/stocks/SAP,CRM/all-metrics
|Price/Sales
|~4–5x https://finance.yahoo.com/quote/CRM/key-statistics/
|~6–7x https://www.financecharts.com/stocks/SAP,CRM/all-metrics
👉 Interpretation:
- Salesforce ist auf fast allen Bewertungsmultiples günstiger
- SAP handelt mit einer deutlichen Bewertungsprämie
🔹 Wachstum
|Kennzahl
|Salesforce
|SAP
|Umsatzwachstum
|~7–9% https://investor.salesforce.com/news/news-details/2025/Salesforce-Announces-Fourth-Quarter-and-Fiscal-Year-2025-Results/default.aspx, https://www.zacks.com/stock/news/2492152/salesforce-stocks-low-pe-valuation-discount-deal-or-growth-trouble
|Cloud ~24% https://www.stock-world.de/sap-vs-salesforce-aktie-software-titanen-im-ki-wettkampf/
|Gesamt-Umsatzwachstum
|einstellig
|moderat, aber Cloud-seitig stark
|Wachstumstrend
|klar rückläufig
|stabil bis steigend (Cloud)
👉 Interpretation:
- Salesforce hat aktuell Wachstumsverlangsamung
- SAP profitiert stark von Cloud-Transformation
🔹 Profitabilität
|Kennzahl
|Salesforce
|SAP
|Operative Marge
|~19–33% https://investor.salesforce.com/news/news-details/2025/Salesforce-Announces-Fourth-Quarter-and-Fiscal-Year-2025-Results/default.aspx
|~21% Ziel https://www.stock-world.de/sap-vs-salesforce-aktie-software-titanen-im-ki-wettkampf/
|EBITDA-Marge
|~30–40% https://multiples.vc/public-comps/salesforce-valuation-multiples
|niedriger (aber steigend)
|Free Cashflow Yield
|~7% https://de.marketscreener.com/kurs/aktie/SALESFORCE-INC-12180/bewertung/
|~2–3% https://www.financecharts.com/stocks/SAP,CRM/all-metrics
👉 Interpretation:
- Salesforce ist aktuell profitabler (Cashflow-stark)
- SAP hat operativ stabile, aber etwas geringere Margen
🔹 Größenordnung
|Kennzahl
|Salesforce
|SAP
|Umsatz
|~38–43 Mrd. USD https://investor.salesforce.com/news/news-details/2025/Salesforce-Announces-Fourth-Quarter-and-Fiscal-Year-2025-Results/default.aspx, https://finance.yahoo.com/quote/CRM/key-statistics/
|~37–43 Mrd. USD https://www.stock-world.de/sap-vs-salesforce-aktie-software-titanen-im-ki-wettkampf/
|Marktkapitalisierung
|~150–200 Mrd. USD https://finance.yahoo.com/quote/CRM/key-statistics/
|~280–330 Mrd. USD https://www.stock-world.de/sap-vs-salesforce-aktie-software-titanen-im-ki-wettkampf/, https://www.financecharts.com/stocks/SAP,CRM/all-metrics
👉 Interpretation:
- SAP wird vom Markt aktuell deutlich höher bewertet
🧠 2. Qualitative Treiber (sehr wichtig für Bewertung)
Salesforce
- Wachstum verlangsamt (wichtiger Grund für niedrige Bewertung) https://www.zacks.com/stock/news/2492152/salesforce-stocks-low-pe-valuation-discount-deal-or-growth-trouble
- Markt sorgt sich wegen:
- AI-Disruption (Lizenzmodell) https://www.boerse-express.com/news/articles/sap-vs-salesforce-aktie-rekord-praemie-gegen-historischen-rabatt-859578
- Aktie stark gefallen (~-30% in 12 Monaten) https://www.boerse-express.com/news/articles/sap-vs-salesforce-aktie-rekord-praemie-gegen-historischen-rabatt-859578
👉 wirkt aktuell eher wie"Value-Growth-Hybrid"
SAP
- starke Cloud-Dynamik (S/4HANA, RISE) https://www.stock-world.de/sap-vs-salesforce-aktie-software-titanen-im-ki-wettkampf/
- hohe Visibilität durch ERP-Position
- wahrgenommene Stabilität → Bewertungsprämie
👉 eher hoch bewerteter Qualitätswert
✅ 3. Fazit: Welche Aktie ist günstiger?
👉 Klarer Befund:
✅ Salesforce ist aktuell günstiger bewertet
- niedrigeres KGV (ca. 23–29 vs. 33–41)
- deutlich niedrigeres EV/Sales (~4.5 vs. ~6.5)
- höherer Free Cashflow Yield
➡️ Markt preist bei Salesforce:
- schwächeres Wachstum
- KI-Risiken
➡️ Markt zahlt bei SAP:
- stabilere Story
- Cloud-Migration
- geringeres Risiko
📌 Kurzform (Investor-Sicht)
- Salesforce = günstiger, aber mehr Unsicherheit
- SAP = teurer, aber qualitativ stabiler
KI ist nicht die neue Weltmacht! Broadcom hat vorhin enttäuscht,sind erste langsame aufkommenden realistische Fakten über eine KI Blase und Möchtegern zukünftige Weltordnung durch KI? An der Realität gemessen muss KI erst nachhaltig bestätigen beweisen,das ohne KI angeblich nichts mehr geht! Bis jetzt ist weder die Erde noch die Menschheit ohne KI untergegangen. SAP sollte aufpassen sich nur noch auf KI zu konzentrieren und dabei ihr Kerngeschäft aus den Augen verlieren, KI sollte eher ergänzend in SAP Welt eingesetzt werden.