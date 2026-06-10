Goldpreis fällt auf tiefsten Stand seit fast drei Monaten

LONDON (dpa-AFX) - Der Goldpreis ist am Mittwoch weiter gefallen und hat den tiefsten Stand seit fast drei Monaten erreicht. Am Vormittag kostete eine Feinunze (etwa 31,1 Gramm) an der Börse in London 4.161,60 US-Dollar und damit etwa zwei Prozent weniger als am Vortag. Noch tiefer hatte der Goldpreis zuletzt am 23. März gestanden.

Seit Mitte Mai steht der Goldpreis tendenziell unter Verkaufsdruck, wobei sich die Talfahrt in den vergangenen Tagen beschleunigt hat. Hintergrund sind Spekulationen auf Zinserhöhungen durch große Notenbanken. Diese sorgen für höhere Renditen am Markt für Staatsanleihen und belasten den Goldpreis. Weil das Edelmetall keine Marktzinsen abwirft, setzen Anleger mit der Aussicht auf steigende Zinsen verstärkt auf Staatsanleihen und machen einen Bogen um Gold.