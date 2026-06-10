🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsOccidental Petroleum AktievorwärtsNachrichten zu Occidental Petroleum

    Heute ex Dividende

    61 Aufrufe 61 0 Kommentare 0 Kommentare

    Dividendenabschlag voraus: Diese Unternehmen sind betroffen

    Heute ex Dividende - Dividendenabschlag voraus: Diese Unternehmen sind betroffen
    Foto: jetcityimage - stock.adobe.com

    Wir stellen Ihnen die heutigen Dividendenaktien vor. Die Übersicht enthält ausgewählte Unternehmen, deren Aktien heute ihren Ex-Dividenden-Tag erreichen. Damit erhalten Anleger einen kompakten Einblick in wichtige Dividendentermine des Tages.

    Unternehmen Land Dividendenrendite Dividendenart Dividende pro Aktie
    Occidental Petroleum
    		US +1,60 % quartalsweise 0,26USD
    Campine
    		BE +2,66 % final 10,00EUR
    Diana Shipping
    		MH +8,43 % quartalsweise 0,01USD
    Orion Engineered Carbons
    		LU +0,40 % quartalsweise 0,02USD
    Elevance Health
    		US +1,33 % quartalsweise 1,72USD
    Travelers Companies
    		US +1,80 % quartalsweise 1,25USD
    PPL
    		US +3,45 % quartalsweise 0,29USD
    Booz Allen Hamilton Holding Registered (A)
    		US +1,55 % quartalsweise 0,59USD
    Edenred Bearer and /or registered shares
    		FR +2,38 % interim 1,33EUR
    Edgewell Personal Care
    		US +1,59 % quartalsweise 0,15USD
    Eagle Point Credit Company Inc
    		US +19,07 % monatlich 0,06USD
    New Jersey Resources
    		US +3,83 % quartalsweise 0,48USD
    Victory Capital Holdings Registered (A)
    		US +3,03 % quartalsweise 0,50USD
    Eagle Point Income Company
    		US +14,85 % monatlich 0,11USD
    Winnebago Industries
    		US +2,04 % quartalsweise 0,35USD
    Omnicom Group
    		US +2,99 % quartalsweise 0,80USD
    ALTAREA
    		FR +5,60 % interim 8,00EUR
    UMB Financial
    		US +1,65 % quartalsweise 0,43USD
    Genpact
    		BM +1,63 % quartalsweise 0,19USD
    Clinica Baviera
    		ES +3,99 % interim 1,57EUR

    Zum Dividendenkalender »

    Seite 1 von 2 




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markt Bote
    20 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Heute ex Dividende Dividendenabschlag voraus: Diese Unternehmen sind betroffen Welche Aktien handeln heute ex Dividende? Diese Übersicht listet die meistbeachteten Werte aus dem Dividendenkalender mit Dividendenrendite und Ausschüttung je Aktie.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     