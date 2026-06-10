Heute ex Dividende
Dividendenabschlag voraus: Diese Unternehmen sind betroffen
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Wir stellen Ihnen die heutigen Dividendenaktien vor. Die Übersicht enthält ausgewählte Unternehmen, deren Aktien heute ihren Ex-Dividenden-Tag erreichen. Damit erhalten Anleger einen kompakten Einblick in wichtige Dividendentermine des Tages.
|Unternehmen
|Land
|Dividendenrendite
|Dividendenart
|Dividende pro Aktie
|+1,60 %
|quartalsweise
|0,26USD
|+2,66 %
|final
|10,00EUR
|+8,43 %
|quartalsweise
|0,01USD
|+0,40 %
|quartalsweise
|0,02USD
|+1,33 %
|quartalsweise
|1,72USD
|+1,80 %
|quartalsweise
|1,25USD
|+3,45 %
|quartalsweise
|0,29USD
|+1,55 %
|quartalsweise
|0,59USD
|+2,38 %
|interim
|1,33EUR
|+1,59 %
|quartalsweise
|0,15USD
|+19,07 %
|monatlich
|0,06USD
|+3,83 %
|quartalsweise
|0,48USD
|+3,03 %
|quartalsweise
|0,50USD
|+14,85 %
|monatlich
|0,11USD
|+2,04 %
|quartalsweise
|0,35USD
|+2,99 %
|quartalsweise
|0,80USD
|+5,60 %
|interim
|8,00EUR
|+1,65 %
|quartalsweise
|0,43USD
|+1,63 %
|quartalsweise
|0,19USD
|+3,99 %
|interim
|1,57EUR
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