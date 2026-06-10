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    Besonders beachtet!

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    Taiwan Semiconductor Manufacturing Aktie heute im Minus - 10.06.2026

    Am 10.06.2026 ist die Taiwan Semiconductor Manufacturing Aktie, bisher, um -2,83 % gefallen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Taiwan Semiconductor Manufacturing Aktie.

    Besonders beachtet! - Taiwan Semiconductor Manufacturing Aktie heute im Minus - 10.06.2026
    Foto: MichaelVi - stock.adobe.com

    TSMC ist der weltweit führende Auftragsfertiger für Halbleiter (reine Foundry). Kernprodukte sind High-End-Chips in 3–5nm für Smartphones, Rechenzentren, KI und Automotive. Marktanteil im Foundry-Segment deutlich über 50 %. Hauptkonkurrenten: Samsung Foundry, GlobalFoundries, UMC, SMIC. USP: Technologieführerschaft, hohe Yield-Raten, enge Kundenbindung (u.a. Apple, Nvidia, AMD).

    Taiwan Semiconductor Manufacturing Aktienanalyse: Kursentwicklung und Performance vom 10.06.2026

    Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Taiwan Semiconductor Manufacturing Aktie. Mit einer Performance von -2,83 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,14 %, geht es heute bei der Taiwan Semiconductor Manufacturing Aktie nach unten. Lohnt sich jetzt schon ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

    Obwohl die Taiwan Semiconductor Manufacturing Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +21,37 %.

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    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -7,03 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +5,21 %. Im Jahr 2026 gab es für Taiwan Semiconductor Manufacturing bisher ein Plus von +38,21 %.

    Taiwan Semiconductor Manufacturing Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -7,03 %
    1 Monat +5,21 %
    3 Monate +21,37 %
    1 Jahr +100,17 %
    Stand: 10.06.2026, 11:47 Uhr

    Informationen zur Taiwan Semiconductor Manufacturing Aktie

    Es gibt 5 Mrd. Taiwan Semiconductor Manufacturing Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,85 Bil. € wert.

    Diese Nachricht lässt Anleger von Intel, Micron, Nvidia und Co. jetzt hoffen!


    Halbleiteraktien hat es in den vergangenen Tagen schwer getroffen. Helfen könnte jetzt der monatliche Umsatzbericht von Auftragsfertiger Taiwan Semiconductor.

    Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Intel, Samsung Electronics und Co.

    Intel, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -3,12 %. Samsung Electronics notiert im Minus, mit -1,86 %.

    Taiwan Semiconductor Manufacturing Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Taiwan Semiconductor Manufacturing Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Taiwan Semiconductor Manufacturing Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Taiwan Semiconductor Manufacturing

    -3,37 %
    -7,03 %
    +5,21 %
    +21,37 %
    +100,17 %
    +279,04 %
    +277,47 %
    +1.481,81 %
    +6.752,99 %
    ISIN:US8740391003WKN:909800
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    Verfasst von Markt Bote
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