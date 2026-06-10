NVIDIA Aktie fällt auf 176,62€ - 10.06.2026

Die negative Tendenz der letzten Tage geht weiter. Mit einer Performance von -1,92 % verliert die NVIDIA Aktie an diesem Handelstag deutlich. Damit wird die negative Tendenz der letzten Tage bestätigt. Der Kursrückgang der NVIDIA Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -0,51 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -1,92 % im Minus. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

NVIDIA entwickelt GPUs und Plattformen für Gaming, Rechenzentren, KI und autonomes Fahren. Kernprodukte: GeForce-, RTX-, Data-Center-GPUs, CUDA-Software, KI- und HPC-Plattformen. Marktführer bei KI-Beschleunigern und High-End-Gaming-GPUs. Wichtige Konkurrenten: AMD, Intel, Google (TPU), AWS, Qualcomm. USP: starke CUDA-Ökosysteme, Software-Stack, KI-Fokus und Entwicklercommunity.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die NVIDIA-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +14,14 % zu Buche.

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Allein seit letzter Woche ist die NVIDIA Aktie damit um -8,33 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -3,65 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von NVIDIA +11,11 % gewonnen.

NVIDIA Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -8,33 % 1 Monat -3,65 % 3 Monate +14,14 % 1 Jahr +42,26 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur NVIDIA Aktie

Stand: 10.06.2026, 11:47 Uhr

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die technische Entwicklung der Nvidia-Aktie: Der Kurs testet die 200-USD-Marke, Beobachter nennen eine Widerstandszone um 212 USD; die Aktie hinkt zuletzt dem Nasdaq bzw. anderen KI-Titeln hinterher, während einige auf langfristiges Wachstum und eine stabile Bewertung gegenüber Micron verweisen. Fundamente könnten durch kommende Quartalszahlen unterstützt.

Informationen zur NVIDIA Aktie

Es gibt 24 Mrd. NVIDIA Aktien. Damit ist das Unternehmen 4,28 Bil. € wert.

Halbleiteraktien hat es in den vergangenen Tagen schwer getroffen. Helfen könnte jetzt der monatliche Umsatzbericht von Auftragsfertiger Taiwan Semiconductor.

Trotz explodierender Nachfrage und Milliardenaufträgen braucht Super Micro dringend frisches Geld. Die Aktie bricht nachbörslich ein.

Apple (ISIN: US0378331005), Alphabet (ISIN: US02079K3059) und NVIDIA (ISIN: US67066G1040) prägen weiterhin große Teile der internationalen Börsenwahrnehmung. Doch wer nur auf US-Technologie schaut, übersieht andere Geschäftsmodelle: Logistiknetze, …

So schlagen sich die Wettbewerber von NVIDIA

Advanced Micro Devices, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -3,48 %. Intel notiert im Minus, mit -3,12 %. Qualcomm notiert im Minus, mit -2,59 %. Broadcom verliert -2,27 %

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Ob die NVIDIA Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur NVIDIA Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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