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NVIDIA Aktie fällt auf 176,62€ - 10.06.2026
Am 10.06.2026 ist die NVIDIA Aktie, bisher, um -1,92 % gefallen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der NVIDIA Aktie.
NVIDIA entwickelt GPUs und Plattformen für Gaming, Rechenzentren, KI und autonomes Fahren. Kernprodukte: GeForce-, RTX-, Data-Center-GPUs, CUDA-Software, KI- und HPC-Plattformen. Marktführer bei KI-Beschleunigern und High-End-Gaming-GPUs. Wichtige Konkurrenten: AMD, Intel, Google (TPU), AWS, Qualcomm. USP: starke CUDA-Ökosysteme, Software-Stack, KI-Fokus und Entwicklercommunity.
NVIDIA Aktienanalyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 10.06.2026
Die negative Tendenz der letzten Tage geht weiter. Mit einer Performance von -1,92 % verliert die NVIDIA Aktie an diesem Handelstag deutlich. Damit wird die negative Tendenz der letzten Tage bestätigt. Der Kursrückgang der NVIDIA Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -0,51 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -1,92 % im Minus. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?
Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die NVIDIA-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +14,14 % zu Buche.
Allein seit letzter Woche ist die NVIDIA Aktie damit um -8,33 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -3,65 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von NVIDIA +11,11 % gewonnen.
NVIDIA Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|-8,33 %
|1 Monat
|-3,65 %
|3 Monate
|+14,14 %
|1 Jahr
|+42,26 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zur NVIDIA Aktie
Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die technische Entwicklung der Nvidia-Aktie: Der Kurs testet die 200-USD-Marke, Beobachter nennen eine Widerstandszone um 212 USD; die Aktie hinkt zuletzt dem Nasdaq bzw. anderen KI-Titeln hinterher, während einige auf langfristiges Wachstum und eine stabile Bewertung gegenüber Micron verweisen. Fundamente könnten durch kommende Quartalszahlen unterstützt.
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Informationen zur NVIDIA Aktie
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So schlagen sich die Wettbewerber von NVIDIA
Advanced Micro Devices, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -3,48 %. Intel notiert im Minus, mit -3,12 %. Qualcomm notiert im Minus, mit -2,59 %. Broadcom verliert -2,27 %
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Ob die NVIDIA Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur NVIDIA Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.