Adobe Aktie unter starkem Abgabedruck - 10.06.2026

Die negative Tendenz der letzten Tage geht weiter. Mit einer Performance von -2,35 % verliert die Adobe Aktie an diesem Handelstag deutlich. Damit wird die negative Tendenz der letzten Tage bestätigt. Die Talfahrt der Adobe Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -2,99 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 201,30€, mit einem Minus von -2,35 %. Könnte sich ein Einstieg lohnen?

Adobe ist ein führender Softwareanbieter für Kreativ-, Marketing- und Dokumentenlösungen. Kernprodukte: Creative Cloud (Photoshop, Illustrator, Premiere Pro), Acrobat/Sign, Experience Cloud. Starke Marktstellung im Kreativsegment mit Abo-Modell. Wichtige Konkurrenten: Microsoft, Apple, Canva, Figma, Salesforce. USP: breites Ökosystem, Industriestandard im Kreativbereich, tiefe Integration und Cloud-Services.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Mit dem heutigen Kursverlust bestätigte sich der andauernde Abwärtstrend. Über die letzten drei Monate haben Aktionäre bei Adobe insgesamt ein Minus von -16,09 % zu verkraften.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Adobe Aktie damit um -10,90 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -5,21 %. Im Jahr 2026 gab es für Adobe bisher ein Minus von -31,74 %.

Adobe Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -10,90 % 1 Monat -5,21 % 3 Monate -16,09 % 1 Jahr -43,60 %

Informationen zur Adobe Aktie

Stand: 10.06.2026, 11:47 Uhr

Es gibt 404 Mio. Adobe Aktien. Damit ist das Unternehmen 81,75 Mrd. € wert.

DAX, Aktien, Öl, Gold und FX: Informationen noch vor Börsenstart über die wichtigsten Basiswerte. Der tägliche Chartausblick von BNP Paribas Zertifikate. Hier weiterlesen.

So schlagen sich die Wettbewerber von Adobe

Autodesk, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -2,05 %. Salesforce notiert im Minus, mit -2,86 %. Alphabet notiert im Minus, mit -1,03 %. Microsoft verliert -1,46 % Oracle notiert im Minus, mit -3,41 %.

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Ob die Adobe Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Adobe Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.