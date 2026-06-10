Broadcom Aktie unter starkem Abgabedruck - 10.06.2026

Mit einer Performance von -2,29 % musste die Broadcom Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen. Die Talfahrt der Broadcom Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -1,44 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 331,40€, mit einem Minus von -2,29 %. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

Broadcom ist ein führendes Technologieunternehmen, das Halbleiter- und Softwarelösungen anbietet. Es hat eine starke Marktstellung und konkurriert mit Intel, Qualcomm und Nvidia. Seine Alleinstellungsmerkmale sind eine breite Produktpalette und strategische Akquisitionen.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Obwohl die Broadcom Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +10,25 %.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -22,39 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -9,40 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Broadcom um +11,33 % gewonnen.

Broadcom Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -22,39 % 1 Monat -9,40 % 3 Monate +10,25 % 1 Jahr +54,59 %

Informationen zur Broadcom Aktie

Stand: 10.06.2026, 11:48 Uhr

Es gibt 5 Mrd. Broadcom Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,57 Bil. € wert.

Halbleiteraktien hat es in den vergangenen Tagen schwer getroffen. Helfen könnte jetzt der monatliche Umsatzbericht von Auftragsfertiger Taiwan Semiconductor.

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Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Advanced Micro Devices, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -3,29 %. Intel notiert im Minus, mit -3,34 %. NVIDIA notiert im Minus, mit -2,01 %. Qualcomm verliert -2,72 % Texas Instruments notiert im Minus, mit -1,14 %.

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Ob die Broadcom Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Broadcom Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.