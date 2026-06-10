Marvell Technology Aktie heute im Minus (223,20€) - 10.06.2026

Am heutigen Handelstag musste die Marvell Technology Aktie bisher deutliche Verluste verzeichnen und liegt mit -3,10 % im Minus. Der Kursrückgang der Marvell Technology Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -8,23 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -3,10 % im Minus. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

Marvell Technology ist ein führender Anbieter von Halbleiterlösungen, die in den Bereichen Cloud, 5G und Automotive eingesetzt werden. Mit einem Fokus auf spezialisierte Produkte und strategische Akquisitionen behauptet sich Marvell gegen Konkurrenten wie Broadcom und Intel.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die Marvell Technology-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +184,63 % zu Buche.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -21,97 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +58,76 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von Marvell Technology +205,94 % gewonnen.

Marvell Technology Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -21,97 % 1 Monat +58,76 % 3 Monate +184,63 % 1 Jahr +268,04 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Marvell Technology Aktie

Stand: 10.06.2026, 11:48 Uhr

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion aktuell um Kursentwicklung und Bewertung von Marvell. Gewinnmitnahmen treffen auf kurstreibende Hochs, während einige auf weitere Einstiege bei Rücksetzern setzen. Zudem wird AI-Buildout als Treiber für höhere Bewertungen diskutiert, während gleichzeitig die Möglichkeit einer Blasenbildung und weitere Nachbörsen-Bewegungen thematisiert werden.

Informationen zur Marvell Technology Aktie

Es gibt 876 Mio. Marvell Technology Aktien. Damit ist das Unternehmen 196,17 Mrd. € wert.

Halbleiteraktien hat es in den vergangenen Tagen schwer getroffen. Helfen könnte jetzt der monatliche Umsatzbericht von Auftragsfertiger Taiwan Semiconductor.

Die Euphorie rund um den KI-Chiphersteller Marvell Technology hat einen Dämpfer erhalten. Nachdem die Aktie innerhalb der vergangenen zwölf Monate um mehr als 300 Prozent zugelegt hatte und zuletzt von der Aufnahme in den S&P-500-Index profitierte, geriet das Papier am Dienstag deutlich unter Druck. Zeitweise verlor die Aktie zweistellig an Wert. Nvidia-Rückenwind und neue Wachstumsfantasie […] The post Marvell Technology-Aktie -8%: Ist sie dennoch die neue Micron? first appeared on sharedeals.de.

Marvell Technology Aktie jetzt kaufen?

Ob die Marvell Technology Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Marvell Technology Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

Schreibe Deinen Kommentar