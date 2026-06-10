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    Besonders beachtet!

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    Himax Technologies Aktie leidet unter Verkäufen - 10.06.2026

    Am heutigen Handelstag muss die Himax Technologies Aktie bisher Verluste von -3,14 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Himax Technologies Aktie.

    Besonders beachtet! - Himax Technologies Aktie leidet unter Verkäufen - 10.06.2026
    Foto: Owen Miller - Unsplash

    Himax Technologies ist ein taiwanischer Anbieter von Display-Treiber-ICs und Imaging-Lösungen für Smartphones, Automotive, TVs, AR/VR und Industrie-Displays. Kernprodukte: TDDI-, AMOLED-, Automotive- und 3D-Sensing-Chips. Starke Position in Nischen- und Automotive-Displays. Wichtige Wettbewerber: Novatek, Synaptics, Samsung, BOE-Tochterfirmen. USP: breite IP-Basis, enge OEM-Beziehungen, Stärke bei Automotive- und AR/VR-Treibern.

    Himax Technologies Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 10.06.2026

    Am heutigen Handelstag musste die Himax Technologies Aktie bisher deutliche Verluste verzeichnen und liegt mit -3,14 % im Minus. Die Talfahrt der Himax Technologies Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -10,17 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 15,400, mit einem Minus von -3,14 %. Könnte sich ein Einstieg lohnen?

    Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von Himax Technologies in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +139,39 % bestehen.

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    Allein seit letzter Woche ist die Himax Technologies Aktie damit um -23,30 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -4,82 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von Himax Technologies +127,34 % gewonnen.

    Himax Technologies Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -23,30 %
    1 Monat -4,82 %
    3 Monate +139,39 %
    1 Jahr +105,19 %
    Stand: 10.06.2026, 11:49 Uhr

    Informationen zur Himax Technologies Aktie

    Es gibt 174 Mio. Himax Technologies Aktien. Damit ist das Unternehmen 2,69 Mrd. € wert.

    So schlagen sich die Wettbewerber von Himax Technologies

    Analog Devices, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -1,00 %. Microchip Technology notiert im Minus, mit -2,11 %. Texas Instruments notiert im Minus, mit -1,14 %. NXP Semiconductors verliert -0,54 %

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    Ob die Himax Technologies Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Himax Technologies Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Himax Technologies

    -3,14 %
    -23,30 %
    -4,82 %
    +139,39 %
    +105,19 %
    +128,99 %
    +37,39 %
    +91,84 %
    +112,41 %
    ISIN:US43289P1066WKN:A0JKBX
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