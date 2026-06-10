Hims & Hers Health Registered (A) Aktie heute im Minus (24,280€) - 10.06.2026

Am heutigen Handelstag musste die Hims & Hers Health Registered (A) Aktie bisher deutliche Verluste verzeichnen und liegt mit -3,27 % im Minus. Nach dem gestrigen Anstieg von +6,45 %, geht es heute bei der Hims & Hers Health Registered (A) Aktie nach unten. Wie geht es mit der Aktie weiter?

Hims & Hers Health bietet telemedizinische Lösungen und Gesundheitsprodukte an, fokussiert auf Hautpflege, Haarverlust und psychische Gesundheit. Als wachsender Akteur im digitalen Gesundheitsmarkt konkurriert es mit Roman und Keeps. Die direkte Verbraucheransprache und diskrete Lieferung sind potenzielle Alleinstellungsmerkmale.

Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die Hims & Hers Health Registered (A)-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +27,43 % zu Buche.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Hims & Hers Health Registered (A) Aktie damit um +4,53 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -2,16 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei Hims & Hers Health Registered (A) auf -11,82 %.

Hims & Hers Health Registered (A) Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +4,53 % 1 Monat -2,16 % 3 Monate +27,43 % 1 Jahr -50,18 %

Informationen zur Hims & Hers Health Registered (A) Aktie

Stand: 10.06.2026, 11:49 Uhr

Es gibt 223 Mio. Hims & Hers Health Registered (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 5,42 Mrd. € wert.

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Ob die Hims & Hers Health Registered (A) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Hims & Hers Health Registered (A) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.