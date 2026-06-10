Aurubis Aktienkurs sinkt weiter - 10.06.2026

Mit einer Performance von -6,50 % musste die Aurubis Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen. Die Talfahrt der Aurubis Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -2,22 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 185,60€, mit einem Minus von -6,50 %. Könnte sich ein Einstieg lohnen?

Aurubis ist einer der weltweit größten Kupferrecycler und -produzenten, mit Fokus auf Kupferkathoden, -walzprodukte und Spezialkupfer sowie Edelmetalle und Schwefelsäure. Starke Position in Europa, vertikal integriert von Recycling bis Halbzeug. Wichtige Wettbewerber: Boliden, KGHM, Glencore, Freeport. USP: hohe Recyclingquote, Multi-Metall-Ansatz, technologische Prozesskompetenz.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von Aurubis in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +21,23 % bestehen.

Allein seit letzter Woche ist die Aurubis Aktie damit um -15,55 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -0,70 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Aurubis um +59,10 % gewonnen.

Aurubis Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -15,55 % 1 Monat -0,70 % 3 Monate +21,23 % 1 Jahr +147,46 %

Informationen zur Aurubis Aktie

Stand: 10.06.2026, 11:50 Uhr

Es gibt 45 Mio. Aurubis Aktien. Damit ist das Unternehmen 8,35 Mrd. € wert.

So schlagen sich die Wettbewerber von Aurubis

KGHM Polska Miedz, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -2,90 %. Glencore notiert im Minus, mit -1,37 %.

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Ob die Aurubis Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Aurubis Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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