TKMS Aktie mit spürbaren Abschlägen - aktuelle Kursentwicklung - 10.06.2026

Mit diesem erneuten Kursverlust setzt sich der negative Trend der vergangenen Monate fort. In den letzten drei Monaten mussten TKMS Aktionäre einen Verlust von -19,39 % hinnehmen.

Am heutigen Handelstag musste die TKMS Aktie bisher deutliche Verluste verzeichnen und liegt mit -4,02 % im Minus. Die Talfahrt der TKMS Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -2,86 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 71,60€, mit einem Minus von -4,02 %. Könnte sich ein Einstieg lohnen?

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die TKMS Aktie damit um -9,09 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -7,69 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei TKMS auf +11,96 %.

TKMS Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -9,09 % 1 Monat -7,69 % 3 Monate -19,39 % 1 Jahr -22,31 %

Informationen zur TKMS Aktie

Stand: 10.06.2026, 11:50 Uhr

Es gibt 64 Mio. TKMS Aktien. Damit ist das Unternehmen 4,60 Mrd. € wert.

Rheinmetall (ISIN: DE0007030009) präsentiert auf der ILA Berlin 2026 autonome Kampfflugzeuge, Satellitenaufklärung, Drohnensysteme und moderne Luftverteidigung. Gleichzeitig kämpfen TKMS (ISIN: DE000TKMS001) und Rheinmetall um die Übernahme der …

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von BAE Systems, Leonardo und Co.

BAE Systems, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,04 %. Leonardo notiert im Plus, mit +0,31 %. General Dynamics notiert im Minus, mit -2,07 %.

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Ob die TKMS Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur TKMS Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.