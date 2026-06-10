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    Besonders beachtet!

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    HYPOPORT Aktie fällt am 10.06.2026 um -4,33 % – Gründe, Kursentwicklung und Ausblick

    Am 10.06.2026 ist die HYPOPORT Aktie, bisher, um -4,33 % gefallen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der HYPOPORT Aktie.

    Besonders beachtet! - HYPOPORT Aktie fällt am 10.06.2026 um -4,33 % – Gründe, Kursentwicklung und Ausblick
    Foto: Hypoport SE

    Hypoport ist ein Finanzdienstleister mit Fokus auf digitale Plattformen für Baufinanzierung, Versicherungen und Immobilien (u.a. Europace, Dr. Klein). Das Unternehmen agiert als Infrastrukturanbieter für Banken, Vermittler und Wohnungswirtschaft. Wichtige Wettbewerber sind Interhyp, Check24, Finmas, Genopace. USP: tief integrierte B2B-Plattformen, Skaleneffekte, starke Marktposition im Baufinanzierungsplattformgeschäft.

    HYPOPORT Aktienanalyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 10.06.2026

    Die HYPOPORT Aktie ist bisher um -4,33 % auf 73,95 gefallen. Das sind -3,35  weniger als am letzten Handelstag. Die Talfahrt der HYPOPORT Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -0,45 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 73,95, mit einem Minus von -4,33 %. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

    Mit dem heutigen Kursrückgang setzt sich der Abwärtstrend der letzten Monate fort. Aktionäre von HYPOPORT mussten in den letzten drei Monaten Verluste von -16,06 % hinnehmen.

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    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -12,59 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -10,37 %. Seit Jahresbeginn hat die Aktie -40,48 % verloren.

    HYPOPORT Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -12,59 %
    1 Monat -10,37 %
    3 Monate -16,06 %
    1 Jahr -63,05 %
    Stand: 10.06.2026, 11:51 Uhr

    Informationen zur HYPOPORT Aktie

    Es gibt 7 Mio. HYPOPORT Aktien. Damit ist das Unternehmen 512,32 Mio. € wert.

    Hypoport schwach - Metzler kappt Gewinnprognosen


    Die Aktien von Hypoport haben am Mittwoch mit Kursverlusten auf einen Analystenkommentar reagiert. Die Papiere des Finanzdienstleisters fielen auf den tiefsten Stand seit mehr als zwei Monaten und notierten zuletzt 3,1 Prozent im Minus bei 74,20 …

    Hypoport SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung


    EQS Stimmrechtsmitteilung: Hypoport SE Hypoport SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung 10.06.2026 / 08:45 CET/CEST Veröffentlichung einer Stimmrechtsmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service …

    Hypoport SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution


    EQS Voting Rights Announcement: Hypoport SE Hypoport SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution 10.06.2026 / 08:45 CET/CEST Dissemination of a Voting …

    Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Experian, Scout24 und Co.

    Experian, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -3,27 %. Scout24 notiert im Minus, mit -1,13 %.

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    Ob die HYPOPORT Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur HYPOPORT Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    HYPOPORT

    -4,14 %
    -12,59 %
    -10,37 %
    -16,06 %
    -63,05 %
    -50,00 %
    -82,35 %
    -17,07 %
    +333,33 %
    ISIN:DE0005493365WKN:549336
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    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
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