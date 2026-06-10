SoftBank Group Aktie schwächer - das belastet den Kurs heute - 10.06.2026

Mit einer Performance von -5,91 % musste die SoftBank Group Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen. Der Kursrückgang der SoftBank Group Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -10,20 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -5,91 % im Minus. Wie geht es mit der Aktie weiter?

SoftBank Group ist eine japanische Investment-Holding mit Fokus auf Technologie- und Telekommunikationsbeteiligungen (u.a. Vision Funds, Arm-Anteil). Hauptleistung: Kapital, Netzwerk, Skalierung für Tech- und KI-Unternehmen. Marktstellung: einer der größten Tech-Investoren weltweit. Wichtige Konkurrenten: Sequoia, Tiger Global, KKR, Blackstone. USP: aggressiver Kapitaleinsatz, großer globaler Deal-Flow, strategische Ökosystem-Orientierung.

Obwohl die SoftBank Group Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +73,03 %.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -25,86 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +11,58 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die SoftBank Group um +40,82 % gewonnen.

SoftBank Group Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -25,86 % 1 Monat +11,58 % 3 Monate +73,03 % 1 Jahr +190,42 %

Informationen zur SoftBank Group Aktie

Stand: 10.06.2026, 11:51 Uhr

Es gibt 6 Mrd. SoftBank Group Aktien. Damit ist das Unternehmen 191,32 Mrd. € wert.

So schlagen sich die Wettbewerber von SoftBank Group

Verizon Communications, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,34 %. Deutsche Telekom notiert im Plus, mit +0,94 %. Vodafone Group notiert im Minus, mit -0,12 %. Tencent legt um +3,18 % zu Alibaba Group notiert im Minus, mit -2,90 %.

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Ob die SoftBank Group Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur SoftBank Group Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.