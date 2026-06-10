SFC Energy Aktie schwächer - das belastet den Kurs heute - 10.06.2026

Einen ganz schwachen Börsentag erlebt die SFC Energy Aktie. Mit einer Performance von -4,58 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Die Talfahrt der SFC Energy Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -5,19 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 19,180€, mit einem Minus von -4,58 %. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

SFC Energy ist ein Anbieter von Brennstoffzellen- und Hybrid-Energielösungen für Industrie, Verteidigung und Mobilität. Kernprodukte sind methanol- und wasserstoffbasierte Brennstoffzellen samt Power-Management. Marktstellung: Nischenführer bei netzfernen, zuverlässigen Off-Grid-Lösungen. Wichtige Wettbewerber: Ballard, Plug Power, Nedstack. USP: robuste, langjährig erprobte Systeme, Methanolkompetenz, integrierte Komplettlösungen.

Obwohl die SFC Energy Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +34,19 %.

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Im Vergleich zur Vorwoche ist die SFC Energy Aktie damit um -16,43 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +11,40 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von SFC Energy +61,85 % gewonnen.

SFC Energy Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -16,43 % 1 Monat +11,40 % 3 Monate +34,19 % 1 Jahr -13,87 %

Informationen zur SFC Energy Aktie

Stand: 10.06.2026, 11:51 Uhr

Es gibt 17 Mio. SFC Energy Aktien. Damit ist das Unternehmen 337,90 Mio. € wert.

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Ballard Power Systems, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -3,75 %. Plug Power notiert im Minus, mit -3,35 %. Bloom Energy (A) notiert im Minus, mit -4,44 %.

SFC Energy Aktie jetzt kaufen?

Ob die SFC Energy Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur SFC Energy Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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