SILTRONIC AG Aktie mit spürbaren Abschlägen - aktuelle Kursentwicklung - 10.06.2026

Einen ganz schwachen Börsentag erlebt die SILTRONIC AG Aktie. Mit einer Performance von -4,62 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Die Talfahrt der SILTRONIC AG Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -5,33 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 85,60€, mit einem Minus von -4,62 %. Wie geht es mit der Aktie weiter?

Siltronic AG ist ein führender Hersteller von hochreinen Siliziumwafern für die Halbleiterindustrie. Kernprodukte sind 200/300-mm-Wafer für Logik- und Speicherchips. Das Unternehmen zählt global zur Spitzengruppe, beliefert große Chipproduzenten und profitiert vom Strukturwandel zu leistungsfähigeren Nodes. Hauptkonkurrenten: Shin-Etsu, SUMCO, GlobalWafers, SK Siltron. Stärken: technologische Kompetenz, hohe Qualität, enge Kundenintegration.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die SILTRONIC AG-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +73,16 % zu Buche.

Allein seit letzter Woche ist die SILTRONIC AG Aktie damit um -18,42 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -10,84 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von SILTRONIC AG +79,22 % gewonnen.

Der TecDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,99 % geändert.

SILTRONIC AG Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -18,42 % 1 Monat -10,84 % 3 Monate +73,16 % 1 Jahr +133,74 %

Informationen zur SILTRONIC AG Aktie

Stand: 10.06.2026, 12:00 Uhr

Es gibt 30 Mio. SILTRONIC AG Aktien. Damit ist das Unternehmen 2,57 Mrd.EUR € wert.

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Wacker Chemie, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -2,92 %.

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Ob die SILTRONIC AG Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur SILTRONIC AG Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.