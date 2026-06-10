IT-Dienstleister Adesso erhält Auftrag von der Deutschen Bundesbank

Ja, da bin ich ganz bei dir. Dass adesso im Q1 2026 wieder schwarze Zahlen schreibt, ist nach den Verlusten der letzten Jahre in diesem Quartal ein echtes Ausrufezeichen, zumal das Q1 saisonal ja meistens das Schwächste ist. Bei adesso braucht man aktuell echt keine Hebelprodukte, da steckt in der Aktie selbst schon genug Dynamik.

Was m.E. gerade völlig untergeht, ist die operative Hebelwirkung. Während die Wirtschaft drumherum stagniert, wächst adesso rein organisch um 13 %. Wenn man es schafft, die Personalkosten pro Kopf bei nur 1 % Plus zu halten, während der Rohertrag pro Mitarbeiter um 3 % zulegt, dann wirkt sich das direkt auf die Marge aus. Das Ergebnis sieht man ja am EBITDA-Sprung von 58 % auf 27 Mio. €.

Die neun zusätzlichen Arbeitstage im zweiten Halbjahr sind für mich die eigentliche Trumpfkarte für den Kurs in diesem Jahr. Bei Fixkosten für über 11.000 Mitarbeiter landet dieser Zusatzumsatz zu großen Teilen im EBITDA. Das hilft, um die Schulden abzubauen und das Thema Cashflow zu beruhigen. Die Aufregung wegen der aktuellen Steuerquote von über 50% ist für mich nur bilanzielles Rauschen, das nichts an der Substanz der Cash-Maschine ändert und sich in den nächsten Jahren relativieren wird.

Auch die Sorge vor OpenAI & Co. halte ich für fehl am Platz. Mit Modellen wie adSCAILE für agentische Softwareentwicklung zeigt adesso doch gerade, wie man KI nutzt, um die eigenen Margen zu schützen und Projekte schneller durchzuziehen. KI ist wie der Akkuschrauber für den Handwerker. Er macht ihn schneller, aber das Haus (die komplexe IT) baut sich trotzdem nicht von alleine. Witzig auch, dass OpenAi gestern angekündigt hat selbst einen Consulting Zweig aufzubauen, wo man mit KI doch gar kein Consulting mehr braucht 😉

Die Analysten sehen das mit Zielen zwischen 93 € (Kepler), 106 € (Warburg), 128 € (Berenberg) - Kursziele nach den Q1 Zahlen aus dieser Woche - und 140 € (SMC) (noch von vor den Q1 Zahlen, neues Kursziel kommt vermutlich die Tage) fast geschlossen genauso. Selbst Jefferies liegt mit 65 € noch ordentlich über dem aktuellen Kurs. Wer verkauft jetzt bei 53 €? In den Times & Sales sehe ich kaum dicke Blöcke, dafür aber ständig diese 70er und 75er Algos auf Tradegate, die still und heimlich einsammeln? Bei einem Freefloat von unter 50 % und nur etwa 6,5 Mio. Aktien insgesamt wäre mir das Risiko für eine Short-Position wie die von Marshall Wace (Einstieg bei 57,40 €) zu hoch.



