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    IT-Dienstleister Adesso erhält Auftrag von der Deutschen Bundesbank

    Für Sie zusammengefasst
    • Adesso erhält Auftrag zur Modernisierung der Bundesbank
    • Auftragsvolumen im zweistelligen Millionenbereich
    • Einer der größten Aufträge in der Firmengeschichte
    IT-Dienstleister Adesso erhält Auftrag von der Deutschen Bundesbank
    Foto: adesso SE

    DORTMUND (dpa-AFX) - Adesso hat einen Auftrag von der Deutschen Bundesbank erhalten. Der IT-Dienstleister werde in den nächsten Jahren die Zentralbank bei der Modernisierung ihres Kernbankensystems unterstützen, teilte das im Kleinwerteindex SDax notierte Unternehmen am Mittwoch mit. Der Auftrag habe ein Gesamtvolumen im zweistelligen Millionenbereich und sei einer der Größten, die Adesso bislang abgeschlossen habe. Die Aktie reagierte positiv auf die Neuigkeiten./err/stk

    adesso

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    ISIN:DE000A0Z23Q5WKN:A0Z23Q
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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur adesso Aktie

    Die adesso Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,20 % und einem Kurs von 17.904 auf Ariva Indikation (10. Juni 2026, 11:59 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der adesso Aktie um -13,26 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -9,17 %.

    Die Marktkapitalisierung von adesso bezifferte sich zuletzt auf 347,64 Mio..

    adesso zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,7800. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,2700 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 98,00EUR. Von den letzten 6 Analysten der adesso Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 65,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 128,00EUR was eine Bandbreite von +21,50 %/+139,25 % bedeutet.





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