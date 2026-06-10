IT-Dienstleister Adesso erhält Auftrag von der Deutschen Bundesbank
- Adesso erhält Auftrag zur Modernisierung der Bundesbank
- Auftragsvolumen im zweistelligen Millionenbereich
- Einer der größten Aufträge in der Firmengeschichte
DORTMUND (dpa-AFX) - Adesso hat einen Auftrag von der Deutschen Bundesbank erhalten. Der IT-Dienstleister werde in den nächsten Jahren die Zentralbank bei der Modernisierung ihres Kernbankensystems unterstützen, teilte das im Kleinwerteindex SDax notierte Unternehmen am Mittwoch mit. Der Auftrag habe ein Gesamtvolumen im zweistelligen Millionenbereich und sei einer der Größten, die Adesso bislang abgeschlossen habe. Die Aktie reagierte positiv auf die Neuigkeiten./err/stk
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur adesso Aktie
Die adesso Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,20 % und einem Kurs von 17.904 auf Ariva Indikation (10. Juni 2026, 11:59 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der adesso Aktie um -13,26 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -9,17 %.
Die Marktkapitalisierung von adesso bezifferte sich zuletzt auf 347,64 Mio..
adesso zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,7800. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,2700 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 98,00EUR. Von den letzten 6 Analysten der adesso Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 65,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 128,00EUR was eine Bandbreite von +21,50 %/+139,25 % bedeutet.
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Ja, da bin ich ganz bei dir. Dass adesso im Q1 2026 wieder schwarze Zahlen schreibt, ist nach den Verlusten der letzten Jahre in diesem Quartal ein echtes Ausrufezeichen, zumal das Q1 saisonal ja meistens das Schwächste ist. Bei adesso braucht man aktuell echt keine Hebelprodukte, da steckt in der Aktie selbst schon genug Dynamik.
Was m.E. gerade völlig untergeht, ist die operative Hebelwirkung. Während die Wirtschaft drumherum stagniert, wächst adesso rein organisch um 13 %. Wenn man es schafft, die Personalkosten pro Kopf bei nur 1 % Plus zu halten, während der Rohertrag pro Mitarbeiter um 3 % zulegt, dann wirkt sich das direkt auf die Marge aus. Das Ergebnis sieht man ja am EBITDA-Sprung von 58 % auf 27 Mio. €.
Die neun zusätzlichen Arbeitstage im zweiten Halbjahr sind für mich die eigentliche Trumpfkarte für den Kurs in diesem Jahr. Bei Fixkosten für über 11.000 Mitarbeiter landet dieser Zusatzumsatz zu großen Teilen im EBITDA. Das hilft, um die Schulden abzubauen und das Thema Cashflow zu beruhigen. Die Aufregung wegen der aktuellen Steuerquote von über 50% ist für mich nur bilanzielles Rauschen, das nichts an der Substanz der Cash-Maschine ändert und sich in den nächsten Jahren relativieren wird.
Auch die Sorge vor OpenAI & Co. halte ich für fehl am Platz. Mit Modellen wie adSCAILE für agentische Softwareentwicklung zeigt adesso doch gerade, wie man KI nutzt, um die eigenen Margen zu schützen und Projekte schneller durchzuziehen. KI ist wie der Akkuschrauber für den Handwerker. Er macht ihn schneller, aber das Haus (die komplexe IT) baut sich trotzdem nicht von alleine. Witzig auch, dass OpenAi gestern angekündigt hat selbst einen Consulting Zweig aufzubauen, wo man mit KI doch gar kein Consulting mehr braucht 😉
Die Analysten sehen das mit Zielen zwischen 93 € (Kepler), 106 € (Warburg), 128 € (Berenberg) - Kursziele nach den Q1 Zahlen aus dieser Woche - und 140 € (SMC) (noch von vor den Q1 Zahlen, neues Kursziel kommt vermutlich die Tage) fast geschlossen genauso. Selbst Jefferies liegt mit 65 € noch ordentlich über dem aktuellen Kurs. Wer verkauft jetzt bei 53 €? In den Times & Sales sehe ich kaum dicke Blöcke, dafür aber ständig diese 70er und 75er Algos auf Tradegate, die still und heimlich einsammeln? Bei einem Freefloat von unter 50 % und nur etwa 6,5 Mio. Aktien insgesamt wäre mir das Risiko für eine Short-Position wie die von Marshall Wace (Einstieg bei 57,40 €) zu hoch.
52-Wochentief bei 53,40 €. Wenn das bricht, dann ist der Weg nach unten erst einmal frei. Ich überlege, hier nochmal nachzulegen, um meinen Average zu senken.
Ich glaube allerdings weiterhin an das Unternehmen. Gerade KI wird das Geschäft vermutlich beschleunigen, da selbst viele Requirement Engineers, die früher "nur" Anforderungen aufgenommen und dokumentiert haben, mit KI inzwischen auch Code generieren können.
Wenn ich ein Unternehmen wäre, würde ich nicht einfach wollen, dass für meine Spezialanwendungen KI-generierter Code einfach im laufenden Betrieb verwendet wird, ohne dass ein Profi vorher darüber geschaut hat.
Aus diesem Hintergrund glaube ich, dass zwar die Margen sinken, das Arbeitsvolumen und das Arbeitsergebnis jedoch durchaus steigen werden.
Was meint Ihr ?
Die Frage ist am Ende immer: Suchst du den perfekten Einstiegs-Tick für den schnellen Zock, oder kaufst du ein Unternehmen, weil die Story und die Bewertung massivauseinanderklaffen?
Aktuell herrscht eine fast irrationale Panik im Software-Sektor, aber man muss hier differenzieren. In der Ökonomie gibt es das Jevons-Paradoxon: Wenn die Effizienz, mit der eine Ressource genutzt wird, steigt, sinkt nicht der Verbrauch, sondern er steigt oft, weil die Nutzung billiger und attraktiver wird.
Wenn Software-Entwicklung durch KI schneller wird, werden Unternehmen nicht weniger kaufen, sondern ihren Backlog endlich abarbeiten. Projekte, die früher zu teuer waren, werden plötzlich wirtschaftlich. Ein Dienstleister wie adesso, der diese Komplexität beim Kunden (Versicherungen, öffentlicher Sektor) managt, wird in den nächsten Jahren alle Hände voll zu tun haben.
Das Schöne bei adesso ist: Sie müssen die Marge nicht einmal auf Rekordniveau peitschen. Bei dem aktuellen Umsatzwachstum führt selbst eine stabile, moderate Marge durch den Skaleneffekt zu einem stetig wachsenden Gewinn pro Aktie (EPS).
Schau dir mal das KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis) an. adesso wird aktuell mit einem KUV von ca. 0,3 gehandelt. Das ist eine Bewertung für Unternehmen kurz vor dem Abgrund. Man kauft hier 1 Euro Umsatz für 30 Cent! Zum Vergleich: US-Softwarehäuser oder indische Player wie TCS haben KUVs von 2 bis 5.
Für 2026/27 landen wir bei KGVs im einstelligen bis niedrigen zweistelligen Bereich (ca. 9-11) bei einem gleichzeitig hohen Wachstum. Das PEG-Ratio (unter 0,5) ist verrückt.
Der Markt macht aktuell keinen Unterschied und wirft alles, was das Wort Software im Namen trägt, in den Ausverkauf. Dass heute Morgen auf Xetra lediglich 5 Aktien die Eröffnungsauktion bestimmt haben, zeigt, wie dünn der Markt ist.
Wenn die ersten Käufer merken, dass KI für adesso kein Killer, sondern ein Effizienz-Turbo sein kann, wird es bei dieser Illiquidität nach oben sehr schnell gehen. Man darf nicht vergessen, es gibt nur knapp über 3 Mio. Aktien im Freefloat. Bei so einem engen Markt führen bereits moderate Kauf-Orders zu massiven Ausschlägen, was wir mit Sprüngen von bis zu 20 % an einem Tag im letzten Jahr bereits gesehen haben.