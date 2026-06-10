AKTIE IM FOKUS
Auto1 gefragt - Goldman Sachs blickt positiv auf Kapitalmarkttag
- Goldman Sachs Optimismus lenkt Anlegerinteresse
- Kurs von Auto1 stieg fast vier Prozent Richtung Hoch
- Analyst Tate sieht Neubewertung und Kursziel 35 Euro
FRANKFURT (dpa-AFX) - Optimistische Aussagen von Goldman Sachs zum anstehenden Kapitalmarkttag haben am Mittwoch das Interesse von Anlegern auf Auto1 gelenkt. Mit einem Anstieg um fast vier Prozent näherte sich der Kurs des Autohändlers dem bisherigen Juni-Hoch von 23,38 Euro. Darüber würde dann das höchste Niveau seit Februar winken. Am Mittwoch waren die Titel des Autohändlers im MDax der Spitzenreiter.
Der Goldman-Experte James Tate äußerte sich in einer Studie positiv zur Investorenveranstaltung, die in einer Woche angesetzt ist. Er verspricht sich positive Kurstreiber, denn die Absatzentwicklung sollte die Zuversicht auf dem Weg zur Profitabilität der Plattform Autohero erhöhen. Darin und in den langfristigen Margenaussichten sieht der Experte eine Grundlage für eine Neubewertung der Papiere. Mit einem Kursziel von 35 Euro traut er Auto1 eine Steigerung um etwa die Hälfte zu./tih/jha/
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur AUTO1 Group Aktie
Die AUTO1 Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,11 % und einem Kurs von 31.354 auf Ariva Indikation (10. Juni 2026, 11:59 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der AUTO1 Group Aktie um +2,36 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +31,80 %.
Die Marktkapitalisierung von AUTO1 Group bezifferte sich zuletzt auf 5,16 Mrd..
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 32,38EUR. Von den letzten 8 Analysten der AUTO1 Group Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 25,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 37,00EUR was eine Bandbreite von +7,48 %/+59,07 % bedeutet.
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Community Beiträge zu AUTO1 Group - A2LQ88 - DE000A2LQ884
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Veröffentlichung der Original-Studie: 13.05.2026 / 07:51 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.05.2026 / 07:51 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
https://www.wallstreet-online.de/nachricht/20867745-auto1-group-erreicht-rekord-q1-2026-top-ergebnisse
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