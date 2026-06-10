Vier von fünf Führungskräften aus der Wirtschaft rechnen mit dauerhaften Umbrüchen, da KI, Zölle und der Wettbewerb um kritische Mineralien den globalen Handel neu gestalten, wie aus dem DMCC-Bericht „Future of Trade" hervorgeht

Der DMCC-Bericht „Future of Trade 2026" kommt zu dem Schluss, dass der Welthandel von künstlicher Intelligenz, Zollschocks, kritischen Mineralien und dem Wettbewerb im Bereich der sauberen Technologien geprägt sein wird

Mehr als 80 % der weltweit führenden Handelsunternehmen rechnen mit einem langsamen Handelswachstum und anhaltenden Störungen, während nur 4 % von einem Best-Case-Szenario ausgehen

KI-bezogene Waren machten im ersten Halbjahr 2025 43 % des weltweiten Warenhandelswachstums aus und wuchsen fünfmal schneller als Nicht-KI-Waren

Fast ein Fünftel der Wareneinfuhren ist von Zöllen oder ähnlichen Maßnahmen betroffen

Der Süd-Süd-Handel macht rund 35 % des Welthandels aus und übertrifft die Nord-Nord-Ströme

Future of Trade 2026 startet in London vor Folgeveranstaltungen in Dubai und Singapur

Der vollständige Bericht kann hier eingesehen und heruntergeladen werden: www.futureoftrade.com

DUBAI, VAE, 10. Juni 2026 /PRNewswire/ -- DMCC, das führende internationale Geschäftsviertel, das den globalen Handelsfluss über Dubai steuert, hat heute seinen Bericht „Future of Trade 2026" veröffentlicht. Darin wird festgestellt, dass der globale Handel in den nächsten zwei Jahren zwar widerstandsfähig bleiben wird, jedoch durch künstliche Intelligenz, strukturelle Zollschwankungen, auf Widerstandsfähigkeit ausgelegte Lieferketten sowie den Wettstreit um industrielle Vorteile bei kritischen Mineralien und Infrastrukturen, die globale saubere Energie und Technologien antreiben, grundlegend umgestaltet werden wird.

Um die Multimedia-Pressemitteilung aufzurufen, klicken Sie bitte auf:

https://www.multivu.com/dmcc/9402751-en-ai-tariffs-critical-minerals-competition-reshape-global-commerce-dmcc-trade-report

Der Bericht, Future of Trade 2026: Rebuilding Through Rupture (Wiederaufbau durch Umbruch), kommt zu einem Zeitpunkt, an dem die Unternehmen mit einer drastischen Verschlechterung der Vorhersehbarkeit der globalen Handelslandschaft konfrontiert sind. Fast 20 % der weltweiten Warenimporte unterliegen mittlerweile Zöllen oder ähnlichen Beschränkungen – ein Anstieg gegenüber 12,6 % im Vorjahr –, während mehr als vier von fünf der von der DMCC befragten Führungskräfte für die kommenden Jahre ein langsames Wachstum, anhaltende Störungen in der Lieferkette und eine anhaltende geopolitische Instabilität erwarten. Fast 12 % erwarten ein Worst-Case-Szenario, das durch eskalierende Konflikte, Zölle, Sanktionen und finanzielle Fragmentierung bestimmt wird. Nur 4 % erwarten ein optimistisches Ergebnis.