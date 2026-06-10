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    "Grandioser Compounder"

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    Anleger haben übertrieben: Michael Burry kauft diese abgestürzte Aktie

    Viele Anleger fürchten Milliardenrisiken bei HCA. Michael Burry hält genau das für eine große Chance.

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    "Grandioser Compounder" - Anleger haben übertrieben: Michael Burry kauft diese abgestürzte Aktie
    Foto: DALL*E

    Michael Burry setzt nach dem jüngsten Ausverkauf im US-Gesundheitssektor auf eine neue Aktie: Der Investor aus "The Big Short" hat seine Position bei HCA Healthcare ausgebaut und bezeichnet den Krankenhausbetreiber als "einen grandiosen, wahnsinnig effizienten Compounder" – also ein Unternehmen, das über Jahre hinweg profitabel wachsen kann.

    In einem neuen Beitrag auf Substack erklärte Burry, die Wall Street fokussiere sich derzeit zu stark auf kurzfristige Risiken rund um auslaufende Obamacare-Subventionen – und übersehe dabei die langfristige Stärke des Unternehmens. Genau dadurch sei aus seiner Sicht eine attraktive Kaufgelegenheit entstanden.

    HCA hatte in den vergangenen Jahren von erhöhten Obamacare-Subventionen profitiert. Nachdem diese staatlichen Anreize ausgelaufen sind, rechnen Analysten nun mit Belastungen zwischen 600 und 900 Millionen US-Dollar für das Geschäftsjahr 2026. Viele Anleger reagierten deshalb zuletzt vorsichtig auf die Aktie.

    Burry hält diese Sorgen jedoch für übertrieben. "Alles, was HCA schadet, schadet seinen Konkurrenten noch mehr und schafft M&A-Chancen. Am Ende geht alles gut", schrieb der Investor. Er sieht HCA vor allem wegen der starken operativen Effizienz und der Fähigkeit zu profitablen Übernahmen langfristig im Vorteil.

    Besonders lobte Burry die stabile Kapitalrendite des Unternehmens. Firmen, die über Jahrzehnte hinweg erfolgreich zukaufen und gleichzeitig hohe Renditen auf das eingesetzte Kapital erzielen, verdienten besondere Aufmerksamkeit, argumentierte er. Genau das habe HCA immer wieder bewiesen.

    Der Investor bezeichnete den Krankenhauskonzern deshalb sogar als "einen wahren Olympioniken im Bereich M&A und effizienter Betriebsabläufe". Laut Burry seien es gerade diese Eigenschaften, die die Aktie trotz regelmäßiger Rückschläge durch Regulierungssorgen langfristig nach oben treiben könnten.

     

    Die Aussagen kamen an der Börse gut an: Die Aktie von HCA legte im Dienstagshandel um 3,8 Prozent zu. Burry deutete zudem an, dass er neben seiner Aktienposition möglicherweise auch langfristige Call-Optionen auf das Unternehmen kaufen könnte. Es ist nicht Burry erstes Engagement in der Branche. Auch mit Molina setzt er stark auf einen Krankenversicherer.

    Für Anleger ist der Schritt bemerkenswert, weil Burry zuletzt vor allem für vorsichtige Marktkommentare bekannt war. Nun setzt er ausgerechnet in einem von regulatorischen Risiken belasteten Sektor auf einen langfristigen Gewinner – und sieht im aktuellen Pessimismus der Wall Street offenbar eine Chance.

    Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion

     

    Die HCA Healthcare Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,34 % und einem Kurs von 325,9EUR auf Tradegate (10. Juni 2026, 12:32 Uhr) gehandelt.


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    Verfasst vonRedakteurGina Moesing
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