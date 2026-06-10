GOLDMAN SACHS stuft Auto1 auf 'Buy'
Foto: Siarhei - 356130783
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Auto1 mit einem Kursziel von 35 Euro auf "Buy" belassen. Analyst James Tate sieht den virtuellen Kapitalmarkttag am 17. Juni als Kurstreiber für die Aktien des Gebrauchtwagenhändlers, wie er am Mittwoch schrieb. Er erwartet sich demnach mehr Details zu den langfristigen Margenambitionen von Autohero und dem B2B-Geschäft. Insgesamt erhofft er sich eine Stärkung der Bewertungsstory./ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.06.2026 / 03:24 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.06.2026 / 03:24 / BST
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Die AUTO1 Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,99 % und einem Kurs von 23,16EUR auf Tradegate (10. Juni 2026, 12:12 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS
Analyst: James Tate
Analysiertes Unternehmen: Auto1
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 35
Kursziel alt: 35
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Analyst: James Tate
Analysiertes Unternehmen: Auto1
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 35
Kursziel alt: 35
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
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