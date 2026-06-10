GOLDMAN SACHS stuft Auto1 auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Auto1 mit einem Kursziel von 35 Euro auf "Buy" belassen. Analyst James Tate sieht den virtuellen Kapitalmarkttag am 17. Juni als Kurstreiber für die Aktien des Gebrauchtwagenhändlers, wie er am Mittwoch schrieb. Er erwartet sich demnach mehr Details zu den langfristigen Margenambitionen von Autohero und dem B2B-Geschäft. Insgesamt erhofft er sich eine Stärkung der Bewertungsstory./ag/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 10.06.2026 / 03:24 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die AUTO1 Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,99 % und einem Kurs von 23,16EUR auf Tradegate (10. Juni 2026, 12:12 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS

Analyst: James Tate

Analysiertes Unternehmen: Auto1

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 35

Kursziel alt: 35

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



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