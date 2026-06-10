Litauen kauft Militärfahrzeuge von Mercedes-Benz und Daimler Truck
- Litauen bestellt Militärfahrzeuge von Daimler
- Auftragswert eine Milliarde Euro, Lieferung 2026–2032
- Grenznähe zu Kaliningrad und Belarus treibt Aufrüstung
VILNIUS (dpa-AFX) - Die litauische Armee will ihren Fuhrpark mit Militärfahrzeugen aus Deutschland aufrüsten. Zur Stärkung der Verteidigungsfähigkeit werden die Streitkräfte des baltischen EU- und Nato-Landes Speziallastwagen von Daimler Truck und Geländewagen von Mercedes-Benz im Auftragswert von rund einer Milliarde Euro beziehen. Dazu wurde nach Angaben des Verteidigungsministeriums in Vilnius eine Vereinbarung mit dem lokalen Vertreter der deutschen Autobauer unterzeichnet.
Die Auslieferung der Fahrzeuge der G-Klasse von Mercedes-Benz sowie der Militärlaster-Modelle Zetros, Arocs und Unimog von Daimler Truck soll zwischen 2026 und 2032 erfolgen. Finanziert werden soll die Beschaffung teils mit Hilfe eines Rüstungskredits aus dem sogenannten Safe-Programm der EU, hieß es in der Mitteilung.
Nach Ministeriumsangaben handelt es sich bei der Anschaffung um "eine der größten Investitionen in die Logistik der litauischen Streitkräfte". Die Fahrzeuge sollen den effizienten Transport von Truppen, Waffen und Nachschub sicherstellen und die Einsatzbereitschaft der Armee stärken.
Litauen grenzt an die russische Exklave Kaliningrad und an Russlands Verbündeten Belarus. Der Krieg in der Ukraine wird in dem Baltenstaat als direkte Gefahr für die nationale Sicherheit gesehen. Die Regierung in Vilnius hat daher die Militärausgaben erhöht und rüstet die Armee massiv auf./awe/DP/stw
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Mercedes-Benz Group Aktie
Die Mercedes-Benz Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,82 % und einem Kurs von 47,53 auf Tradegate (10. Juni 2026, 12:23 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Mercedes-Benz Group Aktie um -7,07 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -4,36 %.
Die Marktkapitalisierung von Mercedes-Benz Group bezifferte sich zuletzt auf 45,84 Mrd..
Mercedes-Benz Group zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 3,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 6,5000 %.
Die letzten 10 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 63,20EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 55,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 74,00EUR was eine Bandbreite von +15,42 %/+55,30 % bedeutet.
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Schock für Mercedes:
auto motor und sport
Geplantes US-Gesetz gegen China betrifft Mercedes: Droht Mercedes ein Verkaufsverbot in den USA?
Aktualisiert am 02.06.2026, 18:46 Uhr
Produktions- und Verkaufsverbot
Der aktuelle Entwurf sieht vor, dass Fahrzeughersteller, die von einem solchen Staat direkt oder indirekt kontrolliert werden, in den Vereinigten Staaten keine Fahrzeuge mehr produzieren, importieren oder verkaufen dürfen. Als maßgebliche Schwelle gilt dabei ein durchschnittlicher direkter oder indirekter Beteiligungsanteil von mindestens 15 Prozent. Das Gesetz befindet sich bislang noch im parlamentarischen Verfahren und hat weder beide Kammern des Kongresses passiert noch die Zustimmung des Präsidenten erhalten.
Für Mercedes-Benz ergibt sich die Problematik aus der Aktionärsstruktur des Konzerns. Größter Einzelaktionär ist die chinesische BAIC Group mit einem Anteil von 9,98 Prozent. BAIC steht unter Kontrolle der Stadtregierung von Peking und gilt damit als staatsnahes Unternehmen. Hinzu kommt Li Shufu, Gründer und Hauptaktionär der Zhejiang Geely Holding Group, der weitere 9,69 Prozent an Mercedes-Benz hält. Zusammen belaufen sich diese Beteiligungen auf 19,67 Prozent und liegen damit oberhalb der im Gesetzentwurf genannten Schwelle von 15 Prozent.