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    ISX Financial EU Plc wird zu Xryma Plc

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    Namensänderung begleitet Positionierung im Fintech-Sektor

    Der globale Banktech-Anbieter ISX Financial EU Plc (ISX) vollzieht mit der Umbenennung in Xryma Plc einen tiefgreifenden Wandel. Die Namensänderung spiegelt die Weiterentwicklung der Aktivitäten der Xryma Group sowie ihre Positionierung als breiter aufgestellter Anbieter von Finanztechnologie- und Infrastrukturlösungen wider, der in mehreren Märkten und Geschäftsfeldern tätig ist.

     

    Der neue Name Xryma, abgeleitet vom griechischen Begriff für Geld oder etwas von Wert („χρήμα“, ausgesprochen „chryma“), verweist auf die Rolle des Unternehmens im Bereich moderner Geldtransaktionen. Zugleich nimmt der Name Bezug auf die hellenischen Wurzeln des Unternehmens sowie auf seine Tätigkeit im internationalen Zahlungsverkehrs-Ökosystem.

     

    Die Unternehmensführung von Xryma Plc betrachtet die Namensänderung als Schritt, der die Größe und Ausrichtung des Unternehmens besser abbilden soll. Mit dem weiteren Ausbau der Fähigkeiten und der internationalen Präsenz soll der neue Name eine stärker diversifizierte Organisation widerspiegeln. Der neue Name markiert demnach keine grundsätzliche Richtungsänderung, sondern soll vielmehr zu dem Unternehmen passen, zu dem sich die Gesellschaft bereits entwickelt hat.

     

    Technologische Unabhängigkeit als Wettbewerbsvorteil

     

    Während viele Wettbewerber im Zahlungsverkehrssektor auf die Infrastruktur großer Bankhäuser angewiesen sind, agiert das Unternehmen inzwischen in wesentlichen Bereichen eigenständig. Möglich wird dies unter anderem durch die eigene proprietäre Technologie in Verbindung mit dem Zugang zu T2, der Echtzeit-Bruttoabwicklungsplattform (RTGS) des Eurosystems. Für das Unternehmen kann dies zu höheren Bruttomargen durch den Wegfall bestimmter Zwischenhändler sowie zu einer geringeren Abhängigkeit von externen Plattformpartnern beitragen.

     

    Mit einem „End-to-End“-Ansatz kann das Unternehmen E-Banking-Produkte, Echtzeitzahlungen sowie umfassende Compliance-Dienstleistungen für Organisationen weltweit anbieten.

     

    Solide Bilanzbasis

     

    Die Veröffentlichung des Halbjahresberichts für das erste Halbjahr 2025 liefert  Einblicke in die aktuelle Ertragskraft der Gruppe. Laut Zwischenbericht 2025 erzielte die Gruppe einen Nettogewinn nach Steuern von 12,3 Mio. EUR, während die liquiden Mittel bei 44,7 Mio. EUR lagen. Das operative Ergebnis (EBITDA) stieg auf rund 16 Mio. EUR, gestützt durch eine Bilanzsumme von mehr als 235 Mio. EUR sowie Kundeneinlagen in Höhe von 171 Mio. EUR.

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    IRW Press
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    Verfasst von IRW Press
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