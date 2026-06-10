Zufahrtsstraßen zur ILA nach Blockade wieder frei

Pro-Palästina-Aktivisten hatten sich an zwei Orten auf die Straße geklebt und damit den Zugang zur Messe versperrt. Polizisten lösten die Männer und Frauen von der Straße. Zur Verhinderung weiterer Straftaten bleiben die Aktivistinnen und Aktivisten laut Polizei bis um 18 Uhr in Polizeigewahrsam. Sie bekommen Hausverbot. Ihnen werde der Verstoß gegen das Versammlungsfreiheitsgesetz und gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr vorgeworfen.

BERLIN (dpa-AFX) - Nach einer Blockade durch Aktivisten sind die Zufahrtsstraßen zur Internationalen Luft- und Raumfahrtausstellung (ILA) wieder frei. Die Blockaden seien aufgelöst, alles laufe wieder, sagte ein Polizeisprecher.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

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Eine Gruppe namens "Peacefully against Genocide" (deutsch: friedlich gegen den Völkermord) reklamierte die Aktion für sich. Im Zentrum der Kritik stehen den Angaben nach Auftritte von Rüstungskonzernen bei der Ausstellung. In der Vergangenheit bekannte sich die Gruppe zu mehreren Protestaktionen: Demnach kletterten Aktivisten der Gruppe etwa aufs Brandenburger Tor oder beschmierten das Kanzleramt.

Die diesjährige ILA am Rande des Hauptstadtflughafens BER ist heute eröffnet worden - als Gast wird unter anderem Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) erwartet. Auf der Messe sind rund 750 Aussteller aus 37 Ländern vertreten. Bis Freitag ist die Messe nur für Fachpublikum geöffnet, am Samstag und Sonntag können dann alle Interessierten auf das Ausstellungsgelände kommen - sofern sie sich frühzeitig um Tickets gekümmert haben./trh/DP/stw

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Airbus Aktie Die Airbus Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,68 % und einem Kurs von 184,6 auf Tradegate (10. Juni 2026, 12:18 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Airbus Aktie um +1,97 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -2,16 %. Die Marktkapitalisierung von Airbus bezifferte sich zuletzt auf 138,06 Mrd.. Airbus zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 3,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,8100 %. Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 209,50EUR. Von den letzten 6 Analysten der Airbus Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 185,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 226,00EUR was eine Bandbreite von +6,20 %/+29,74 % bedeutet.



