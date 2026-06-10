XPeng ADR Aktie fällt deutlich - Ursachen und Ausblick - 10.06.2026

Die XPeng ADR Aktie notiert aktuell bei 12,960€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um -3,57 % nachgegeben, was einem Verlust von -0,480 € entspricht. Der Kursrückgang der XPeng ADR Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -2,04 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -3,57 % im Minus. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

XPeng Inc. ist ein führender Hersteller von Elektrofahrzeugen in China, bekannt für seine innovativen autonomen Fahrtechnologien. Hauptprodukte sind die Modelle P7, G3 und P5. Das Unternehmen konkurriert mit Tesla, NIO und Li Auto und strebt internationale Expansion an. XPengs Alleinstellungsmerkmal ist die Integration fortschrittlicher Technologien in seine Fahrzeuge.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Der heutige Kursrückgang bestätigt den anhaltenden Abwärtstrend, den die XPeng ADR Aktie in den vergangenen Monaten verzeichnet hat. In den letzten drei Monaten mussten Aktionäre einen Verlust von -19,75 % hinnehmen.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -16,03 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -5,74 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei XPeng ADR auf -27,48 %.

XPeng ADR Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -16,03 % 1 Monat -5,74 % 3 Monate -19,75 % 1 Jahr -27,48 %

Informationen zur XPeng ADR Aktie

Stand: 10.06.2026, 12:43 Uhr

Es gibt 781 Mio. XPeng ADR Aktien. Damit ist das Unternehmen 10,13 Mrd. € wert.

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Ob die XPeng ADR Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur XPeng ADR Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.