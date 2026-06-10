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    Tradingchance

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    Adidas: (Turbo)-Calls mit hohe Chance bei weiterem Kursanstieg

    Kann die Aktie auf dem Weg zum hohen Kursziel in den nächsten Wochen zumindest wieder die Marke von 185 Euro erreichen, dann wird sich eine Investition in Long-Hebelprodukte rechnen.

    Mit der Adidas-Aktie (ISIN: DE000A1EWWW0), die noch vor einem Jahr im Bereich von 260 Euro gehandelt wurde, ging bis zum März 2026 rasch nach unten. Nachdem die Aktie am 23. März 2026 bei 129,95 Euro auf ein neues Jahrestief gefallen war, konnte sie sich zuletzt wieder kräftig auf ihr aktuelles Niveau bei 169 Euro erholen. Auch der enttäuschende Ausblick und der Kurseinbruch des US-Mitbewerbers Nike konnte die Erholungstendenz der Adidas-Aktie nicht beeinträchtigen.

    Erfüllen sich die optimistischen Prognosen der Experten von RBC Capital Markets, die die Adidas-Akie wegen des gut berechenbaren Ergebniswachstums und der günstigen Bewertung mit einem von 170 auf 210 Euro angehobenen Kursziel zum Kauf empfehlen, dann könnte der Aktienkurs noch über weiteres Steigerungspotenzial verfügen. Kann die Aktie auf dem Weg zum hohen Kursziel in den nächsten Wochen zumindest wieder die Marke von 185 Euro erreichen, dann wird sich eine Investition in Long-Hebelprodukte rechnen.

    Call-Optionsschein mit Strike bei 170 Euro 

    Der UBS-Call-Optionsschein auf die Adidas-Aktie mit Basispreis 170 Euro, Bewertungstag 18.9.26, BV 0,1, ISIN: DE000UQ0J800, wurde beim Adidas-Aktienkurs von 169 Euro mit 1,34 – 1,36 Euro gehandelt.

    Kann die Aktie innerhalb des nächsten Monats auf 185 Euro zulegen, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 2,12 Euro (+56 Prozent) steigern.

    Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 155,863 Euro

    Der Morgan Stanley-Open End Turbo-Call auf die Adidas-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 155,863, Euro, BV 0,1, ISIN: DE000MR0HSX3, wurde beim Adidas-Kurs von 169 Euro mit 1,42 – 1,43 Euro gehandelt.

    Wenn die Adidas-Aktie in nächster Zeit auf 185 Euro ansteigt, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls auf 2,91 Euro (+103 Prozent) erhöhen – sofern die Adidas-Aktie nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt.

    Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 150,15 Euro

    Der DZ Bank-Open End Turbo-Call auf die Adidas-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 150,15 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000PM3EHF6, wurde beim Adidas-Kurs von 169 Euro mit 2,00 – 2,01 Euro taxiert.

    Bei einem Kursanstieg der Adidas-Aktie auf 185 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Calls auf 3,48 Euro (+73 Prozent) steigern.

    Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Adidas-Aktien oder von Hebelprodukten auf Adidas-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.






    Autor
    Walter Kozubek
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    Walter Kozubek ist Fachbuchautor* sowie Herausgeber des ZertifikateReports und HebelprodukteReports. Die kostenlosen PDF-Newsletter erscheinen wöchentlich. Weitere Infos: www.zertifikatereport.de und www.hebelprodukte.de. *Werbelink

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    Verfasst von Walter Kozubek
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