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    Besonders beachtet!

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    BYD Aktie unter Verkaufsdruck - 10.06.2026

    Am 10.06.2026 ist die BYD Aktie, bisher, um -1,72 % gefallen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der BYD Aktie.

    Besonders beachtet! - BYD Aktie unter Verkaufsdruck - 10.06.2026
    Foto: Robert - stock.adobe.com

    BYD ist ein chinesischer Technologiekonzern mit Fokus auf E-Mobilität und Batterietechnik. Hauptprodukte: Elektro- und Hybridautos, Batterien, Busse, Speicherlösungen, Halbleiter. BYD zählt zu den größten E-Auto-Herstellern weltweit, stark in China, expandiert global. Wichtige Konkurrenten: Tesla, VW, Toyota, Hyundai. USP: vertikal integrierte Wertschöpfung, eigene Batterien (Blade), Kosten- und Skalenvorteile.

    BYD Aktienanalyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 10.06.2026

    Die BYD Aktie ist bisher um -1,72 % auf 9,5480 gefallen. Das sind -0,1670  weniger als am letzten Handelstag. Der Kursrückgang der BYD Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -0,59 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -1,72 % im Minus. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

    Der heutige Rückgang verstärkt den Abwärtstrend, den die BYD Aktie in den letzten Monaten zeigte. Anleger haben in den letzten drei Monaten Verluste in Höhe von -11,94 % hinzunehmen.

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    Im Vergleich zur Vorwoche ist die BYD Aktie damit um -9,03 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -14,65 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von BYD einen Rückgang von -13,20 %.

    BYD Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -9,03 %
    1 Monat -14,65 %
    3 Monate -11,94 %
    1 Jahr -36,26 %
    Stand: 10.06.2026, 12:44 Uhr

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur BYD Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es aktuell um BYD-Aktie: Bewertungs- und Chartdiskussionen, KGV-Vergleich (BYD ca. 19 vs Geely ca. 8) und die Bedeutung von Unterstützungsniveaus wie 10€. Auf der Hauptversammlung wurden Dividende (0,358 RMB/Aktie), eine Kapitalerhöhung bis zu 20% des Bestands, ein Schuldinstrumente-Rahmen von bis zu 50 Mrd. RMB sowie ein 150 Mrd. RMB-Garantierahmen beschlossen; dies stärkt die Finanzierung, birgt jedoch Verwässerungsrisiken. Zusätzlich belasten Pentagon-/1260H-Liste sowie US-/EU-Regulierungen die Perspektiven.

    Zur BYD Diskussion

    Informationen zur BYD Aktie

    Es gibt 4 Mrd. BYD Aktien. Damit ist das Unternehmen 35,01 Mrd. € wert.

    BYD will in fünf Jahren die Nummer 1 der Autoindustrie werden


    BYD-Aktionäre warten seit Monaten auf eine Trendwende. Jetzt hat der Konzernchef den Angriff auf Toyota angekündigt.

    BYD: Zeichnet sich die Trendwende gerade ab?


    Im April scheiterte die BYD-Aktie an der Rückeroberung der 200-Tage-Linie. Dieser technische Fehlversuch kostete dem Papier die Unterstützung vieler Marktteilnehmer auf der bullischen Seite.

    Die größten Aufsteiger der Woche vom 03.06.-10.06.2026 in der wO Community


    Liebe wallstreetONLINE Nutzer, in wöchentlichen Abschnitten stellen wir Ihnen die Top15 Aufsteiger-Aktien unserer Community vor. Wir zeigen Ihnen die Werte, die innerhalb der letzten Woche den …

    Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

    Toyota, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,93 %. Volkswagen (VW) Vz notiert im Minus, mit -1,36 %. Tesla notiert im Minus, mit -1,32 %. Xylem verliert -1,02 % NIO notiert im Minus, mit -2,51 %. Stellantis notiert im Minus, mit -1,28 %.

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    Ob die BYD Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur BYD Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    BYD

    -1,72 %
    -9,03 %
    -14,65 %
    -11,94 %
    -36,26 %
    -5,96 %
    +26,98 %
    +433,85 %
    +3.829,22 %
    ISIN:CNE100000296WKN:A0M4W9
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    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
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    Verfasst von Markt Bote
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