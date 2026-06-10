Ein Deal mit Signalwirkung: Meta stärkt seine KI-Offensive

Mit dem Projekt baut Meta seine globale Infrastruktur für Künstliche Intelligenz weiter aus. Konzernchef Mark Zuckerberg erklärte: "Diese erstklassige Anlage in Jamnagar wird uns dabei helfen, unsere KI-Infrastruktur weltweit auszubauen und gleichzeitig unser langfristiges Engagement für die indische Wirtschaft zu vertiefen."

Laut einem Bericht von CNBC verstärkt Meta seine Investitionen in Indien und sichert sich ein neues KI-Rechenzentrum mit einer Leistung von 168 Megawatt. Wie das Unternehmen mitteilte, wird der indische Mischkonzern Reliance Industries die Anlage im westindischen Jamnagar errichten und innerhalb von 2 Jahren fertigstellen. Zudem besteht die Möglichkeit, die Kapazitäten später auszubauen.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Langjährige Partnerschaft wird ausgebaut

Die Zusammenarbeit zwischen Meta und Reliance reicht bereits mehrere Jahre zurück. Im Jahr 2020 investierte Meta 5,7 Milliarden US-Dollar in Jio Platforms, die Telekommunikations- und Digitalsparte des von Milliardär Mukesh Ambani kontrollierten Konzerns.

2025 vertieften beide Unternehmen ihre Partnerschaft erneut. Über ein Gemeinschaftsunternehmen wurden Metas Open-Source-KI-Modelle indischen Unternehmen und Entwicklern zugänglich gemacht.

Reliance-Chef Ambani bezeichnete die neue Investition als einen "Meilenstein für Indiens digitale Infrastruktur".

Indien wird zum Magneten für Hyperscaler

Der Deal unterstreicht die wachsende Bedeutung Indiens als Standort für Rechenzentren und KI-Infrastruktur. Nach Angaben von Meta flossen allein im vergangenen Jahr rund 400 Milliarden US-Dollar in das KI-Ökosystem des Landes. Ein Großteil des Kapitals wurde in Rechenzentren und die dafür notwendige Energieversorgung investiert.

Auch Analysten sehen erhebliches Wachstumspotenzial. Die Investmentbank Nomura schrieb Anfang Juni, die indische Rechenzentrumsbranche entwickle sich zu einer der am schnellsten wachsenden weltweit. Die Kapazität der Rechenzentren könnte demnach bis 2030 auf 7 Gigawatt steigen. Als Vorteil nennt Nomura die vergleichsweise niedrigen Kosten gegenüber vielen asiatisch-pazifischen und westlichen Märkten.

Zusätzlichen Rückenwind erhält die Branche durch politische Unterstützung. Die indische Regierung hatte Anfang des Jahres eine 20-jährige Steuerbefreiung für Hyperscaler angekündigt, die Rechenzentren im Land für internationale Kunden nutzen.

Fokus auf erneuerbare Energien

Parallel zum Ausbau seiner Infrastruktur investiert Meta auch in die Energieversorgung. Das Unternehmen arbeitet mit den indischen Energieanbietern CleanMax und Fourth Partner Energy an Projekten für erneuerbare Energien mit einer Gesamtleistung von nahezu 1 Gigawatt. Die Anlagen sollen Metas wachsende Infrastruktur in Nord- und Südindien mit sauberem Strom versorgen.

Nach Angaben des Konzerns stehen die Projekte im Einklang mit dem globalen Ziel, sämtliche Geschäftsaktivitäten vollständig mit erneuerbaren Energien abzudecken.

Autorin: Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion

So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 524,16 $ , was einem Rückgang von -9,18% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Goldman Sachs Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer

Software vor dem Comeback – diese 5 Aktien könnten durchstarten! Jetzt Report kostenlos herunterladen!