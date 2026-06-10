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    'Glasfaser in jede Wohnung' - Reform für schnelleren Ausbau

    Für Sie zusammengefasst
    • Reform des Telekommunikationsgesetzes für Glasfaser
    • Recht auf Vollausbau und hausinterne Verkabelung
    • Kürzere Genehmigungen und Mitwirkung der Bahnen
    'Glasfaser in jede Wohnung' - Reform für schnelleren Ausbau
    Foto: Arne Dedert - DPA

    BERLIN (dpa-AFX) - Zur Beschleunigung des Glasfaserausbaus hat das Bundeskabinett eine Reform des Telekommunikationsgesetzes auf den Weg gebracht. Die Neuregelungen, die noch die Zustimmung von Bundestag und Bundesrat brauchen, sollen nach Angaben des zuständigen Bundesdigitalministeriums Bürokratie reduzieren und Verfahren vereinfachen.

    Wildberger: "Glasfaser in jede Wohnung"

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    Im digitalen Zeitalter sei schnelles und stabiles Internet Voraussetzung für wirtschaftliches Wachstum und gesellschaftlichen Wohlstand, sagte Bundesdigitalminister Karsten Wildberger (CDU). Die Reform bündele eine Vielzahl an gezielten Maßnahmen, "um Glasfaser bis in jedes Gebäude und jede Wohnung zu bringen".

    Oft endet Glasfaser bisher am Haus. Die Neuregelungen sollen Telekommunikationsfirmen gegenüber Gebäudebesitzern ein sogenanntes Recht auf Vollausbau einräumen. Liegt Glasfaser bereits an, aber im Gebäude fehlt noch die Infrastruktur, sollen Anbieter auch dort die entsprechende Verkabelung legen dürfen. Alternative: Gebäudeeigentümer kümmern sich innerhalb einer bestimmten Frist selbst um die hausinterne Glasfaser-Verkabelung.

    Schnellere Genehmigungsverfahren

    Beschleunigt werden sollen zudem Verfahren bei der Glasfaserverlegung in der Fläche durch kürzere Genehmigungsfristen und die Möglichkeit für Bauunternehmen, früher mit den Arbeiten zu beginnen. Außerdem sollen Eisenbahnunternehmen beim Ausbau schneller Funknetze entlang von Bahnstrecken zur Mitwirkung verpflichtet werden können./jr/DP/stk

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Telekom Aktie

    Die Deutsche Telekom Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,01 % und einem Kurs von 28,07 auf Tradegate (10. Juni 2026, 12:54 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Telekom Aktie um -3,60 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +1,57 %.

    Die Marktkapitalisierung von Deutsche Telekom bezifferte sich zuletzt auf 137,74 Mrd..

    Deutsche Telekom zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,1300 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 39,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 36,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 42,00EUR was eine Bandbreite von +28,66 %/+50,11 % bedeutet.





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    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Kursentwicklung und Bewertung der Deutschen Telekom: Streit um Charttechnik (200‑Tage‑Linie als wiederkehrender Widerstand, kritische Unterstützung bei ~28–29 €, mögliches Ziel ~30 € bei Ausbruch; Analysten‑Abstufung löste Rücksetzer aus, seither technische Erholung), fundamentale Stärken (stabile Dividende, langfristiges 'Rentenpapier', Investitionen in KI/Cloud/Glasfaser/6G) sowie die starke historische Performance (≈+63 % inkl. Dividende) als Kontra zu bearishen Prognosen.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Deutsche Telekom eingestellt.

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    dpa-AFX
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