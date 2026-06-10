flatexDEGIRO Aktie unter starkem Abgabedruck - 10.06.2026

Einen ganz schwachen Börsentag erlebt die flatexDEGIRO Aktie. Mit einer Performance von -3,22 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Die Talfahrt der flatexDEGIRO Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -1,06 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 32,50€, mit einem Minus von -3,22 %. Wie geht es mit der Aktie weiter?

flatexDEGIRO ist ein führender europäischer Online-Broker, der kostengünstige Handelsdienstleistungen für Privatanleger anbietet. Mit einer breiten Palette von Finanzprodukten und einer starken Marktstellung konkurriert es mit Unternehmen wie Interactive Brokers und eToro. Die niedrigen Gebühren und benutzerfreundliche Plattform sind wesentliche Alleinstellungsmerkmale.

Mit dem heutigen Kursverlust bestätigte sich der andauernde Abwärtstrend. Über die letzten drei Monate haben Aktionäre bei flatexDEGIRO insgesamt ein Minus von -0,72 % zu verkraften.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die flatexDEGIRO Aktie damit um +3,88 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +9,27 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -9,38 % verloren.

flatexDEGIRO Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +3,88 % 1 Monat +9,27 % 3 Monate -0,72 % 1 Jahr +41,45 %

Informationen zur flatexDEGIRO Aktie

Stand: 10.06.2026, 12:59 Uhr

Es gibt 110 Mio. flatexDEGIRO Aktien. Damit ist das Unternehmen 3,57 Mrd. € wert.

Wer Aktien leerverkauft, also auf fallende Kurse spekuliert (Shortselling), unterliegt bestimmten Transparenzpflichten. Aktuelle Meldungen über Leerverkäufe geben Aufschluss darüber. Diese Vorgaben sind in der EU-Leerverkaufsverordnung festgelegt, …

So schlagen sich die Wettbewerber von flatexDEGIRO

Deutsche Bank, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -1,57 %. Charles Schwab notiert heute unverändert, mit 0,00 %. Interactive Brokers Group Registered (A) notiert im Minus, mit -0,32 %. ING Group verliert -1,20 %

flatexDEGIRO Aktie jetzt kaufen?

Ob die flatexDEGIRO Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur flatexDEGIRO Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.