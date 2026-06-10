Old Dominion Freight Line Aktie deutlicher Kursrutsch - 10.06.2026

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Old Dominion Freight Line Aktie. Mit einer Performance von -5,70 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,60 %, geht es heute bei der Old Dominion Freight Line Aktie nach unten. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

Old Dominion Freight Line ist ein US-LTL-Spediteur mit Fokus auf zeitkritische Stückguttransporte. Kernleistungen: nationale und regionale Frachtzustellung, Logistik- und Supply-Chain-Services. Starke Marktstellung im Premium-Segment durch hohe Zustellqualität und dichte Terminals. Wichtige Wettbewerber: FedEx Freight, XPO, Saia, Yellow-Nachfolger. USP: überdurchschnittliche Pünktlichkeit, niedrige Schadensquoten, operative Effizienz.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Obwohl die Old Dominion Freight Line Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +27,04 %.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Old Dominion Freight Line Aktie damit um +9,35 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +27,78 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei Old Dominion Freight Line auf +60,28 %.

Während Old Dominion Freight Line deutlich verliert, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der US Tech 100 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um -1,00 %. Damit gehört Old Dominion Freight Line heute zu den auffälligeren Werten.

Old Dominion Freight Line Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +9,35 % 1 Monat +27,78 % 3 Monate +27,04 % 1 Jahr +51,31 %

Informationen zur Old Dominion Freight Line Aktie

Stand: 10.06.2026, 13:00 Uhr

Es gibt 208 Mio. Old Dominion Freight Line Aktien. Damit ist das Unternehmen 43,41 Mrd.EUR € wert.

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

United Parcel Service Registered (B), einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,92 %.

Old Dominion Freight Line Aktie jetzt kaufen?

Ob die Old Dominion Freight Line Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Old Dominion Freight Line Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.