🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsOld Dominion Freight Line AktievorwärtsNachrichten zu Old Dominion Freight Line

    Besonders beachtet!

    77 Aufrufe 77 0 Kommentare 0 Kommentare

    Old Dominion Freight Line Aktie deutlicher Kursrutsch - 10.06.2026

    Am 10.06.2026 ist die Old Dominion Freight Line Aktie, bisher, um -5,70 % gefallen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Old Dominion Freight Line Aktie.

    Besonders beachtet! - Old Dominion Freight Line Aktie deutlicher Kursrutsch - 10.06.2026
    Foto: Tang Yi - picture alliance / Xinhua News Agency

    Old Dominion Freight Line ist ein US-LTL-Spediteur mit Fokus auf zeitkritische Stückguttransporte. Kernleistungen: nationale und regionale Frachtzustellung, Logistik- und Supply-Chain-Services. Starke Marktstellung im Premium-Segment durch hohe Zustellqualität und dichte Terminals. Wichtige Wettbewerber: FedEx Freight, XPO, Saia, Yellow-Nachfolger. USP: überdurchschnittliche Pünktlichkeit, niedrige Schadensquoten, operative Effizienz.

    Old Dominion Freight Line aktuelle Analyse: Kursentwicklung im Detail - 10.06.2026

    Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Old Dominion Freight Line Aktie. Mit einer Performance von -5,70 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,60 %, geht es heute bei der Old Dominion Freight Line Aktie nach unten. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu NASDAQ 100!
    Long
    26.998,06€
    Basispreis
    14,32
    Ask
    × 14,76
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    30.549,01€
    Basispreis
    17,00
    Ask
    × 14,76
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Obwohl die Old Dominion Freight Line Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +27,04 %.

    Ihre Lieblingsaktie geschenkt wallstreetONLINE und SMARTBROKER+ starten gemeinsam eine exklusive Bonus-Aktion. Eröffnen Sie bis 30.06.2026 ein Depot bei Smartbroker+ und erhalten als Willkommensgeschenk einen Anteil ausgewählter Aktien im Wert von 50 Euro!

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Old Dominion Freight Line Aktie damit um +9,35 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +27,78 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei Old Dominion Freight Line auf +60,28 %.

    Während Old Dominion Freight Line deutlich verliert, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der US Tech 100 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um -1,00 %. Damit gehört Old Dominion Freight Line heute zu den auffälligeren Werten.

    Old Dominion Freight Line Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +9,35 %
    1 Monat +27,78 %
    3 Monate +27,04 %
    1 Jahr +51,31 %
    Stand: 10.06.2026, 13:00 Uhr

    Informationen zur Old Dominion Freight Line Aktie

    Es gibt 208 Mio. Old Dominion Freight Line Aktien. Damit ist das Unternehmen 43,41 Mrd.EUR € wert.

    Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

    United Parcel Service Registered (B), einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,92 %.

    Old Dominion Freight Line Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Old Dominion Freight Line Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Old Dominion Freight Line Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Old Dominion Freight Line

    -7,79 %
    -5,61 %
    +28,14 %
    +26,14 %
    +51,77 %
    +49,44 %
    +106,36 %
    +4.397,85 %
    ISIN:US6795801009WKN:923655
    Old Dominion Freight Line direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markt Bote
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Besonders beachtet! Old Dominion Freight Line Aktie deutlicher Kursrutsch - 10.06.2026 Am 10.06.2026 ist die Old Dominion Freight Line Aktie, bisher, um -5,70 % gefallen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Old Dominion Freight Line Aktie.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     