DETROIT, MI / ACCESS Newswire / 10. Juni 2026 / Leggett & Platt Automotive gab heute die Einführung seiner neuen Markenidentität „Leggett Dynamics“ und des Slogans „eMotion & Comfort for everyone, everywhere, every day“ bekannt, was eine strategische Neuausrichtung signalisiert, um Innovation und Wachstum bei Komfort- und Bewegungssystemen für den Automobilsektor sowie angrenzende und diversifizierte Märkte zu beschleunigen.

Megatrends & Veränderungen im Verbraucherverhalten

„Leggett Dynamics schafft Erlebnisse, bei denen Komfort und Bewegung in allen Lebensbereichen mühelos, intelligent, personalisiert und intuitiv wirken. Dies verschafft uns eine gute Position auf dem Markt im Hinblick auf Megatrends sowie bei der Antizipation und proaktiven Innovation für zukünftige Erwartungen“, sagte Marinela Cirstea, President von Leggett Dynamics.

Laut Cirstea stehen Komfort und Bewegung im Mittelpunkt konvergierender Megatrends und der sich wandelnden Prioritäten der Verbraucher hin zu personalisierten Erlebnissen, Gesundheit und Wellness sowie der sofortigen Synchronisation digitaler Verbindungen in allen Lebensbereichen. Sie merkte an, dass sich Mobilität – von der CES bis zur Auto Shanghai – zu einer Erweiterung von Wohnzimmern, Büros, Unterhaltungs- und Gaming-Räumen entwickelt, in denen Sitzmöbel und das Nutzererlebnis zum Hauptprodukt werden.

„Komfort und Bewegung sind keine bloßen Funktionen mehr. Zusammen bilden sie das entscheidende Markenerlebnis und das, was Käufer überzeugt. Dank Leggetts Tradition, Komfort und Bewegung überall dort zu entwickeln, wo Menschen schlafen, arbeiten, leben und sich bewegen, kennt niemand Komfort und Bewegung so gut wie Leggett“, sagte Cirstea.

Veränderungen in Führung und Technik

Seit ihrer Amtsübernahme im Oktober 2025 hat Cirstea das Führungsteam und den globalen Konzern auf schnellere Entscheidungsfindung, Kundennähe sowie eine Kultur der Eigenverantwortung und Rechenschaftspflicht ausgerichtet. Im Mittelpunkt dieser Bemühungen stand die Optimierung der globalen Technik, Forschung und Entwicklung sowie des Betriebs durch Leggett Dynamics, indem regionale Kapazitäten ausgebaut und gleichzeitig Entwicklung und Zusammenarbeit gestrafft wurden, um Innovationen bei neuen und bestehenden Produkten, Prozessen und der Produktion zu beschleunigen.