Gold crasht. Was steckt dahinter?

-2,04 %

USD

Gold Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -7,44 % 1 Monat -11,05 % 3 Monate -19,04 % 1 Jahr +26,04 %

Mit einem Minus vonnotiert Gold bei 4.174,23. Bären dominieren den Markt und setzen das Edelmetall stark unter Druck.

Angenommen, Sie hätten vor 5 Jahren 1.000USD in Gold gesteckt. Damals lag der Kurs bei 1.889,00USD. Heute steht er bei 4.174,23USD. Das Investment wäre auf 2.209,75USD gewachsen – eine Steigerung von +120,98 %.

🔍 wallstreetONLINE-Community zu Gold

Gold-Sentiment im wallstreetONLINE-Forum derzeit gemischt: Kurzfristiger Abwärtsdruck (14-Tage-Performance nach unten); Kurs rund 4.000 USD, Test der 200-Tage-Linie. Boden-/Kaufzone bei 3.900–4.000 USD; Widerstand um 4.300 USD. Citi-Ziel 4.000 USD; Erholungsziele um 4.550–4.700 USD werden erwähnt. Gesamtstimmung abwägend, mit leichten Kaufgelegenheiten.