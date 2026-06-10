Goldpreis
Gold crasht. Was steckt dahinter?
Gold bricht ein und fällt auf 4.174,23 USD.
Gold Kursentwicklung
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|-7,44 %
|1 Monat
|-11,05 %
|3 Monate
|-19,04 %
|1 Jahr
|+26,04 %
Angenommen, Sie hätten vor 5 Jahren 1.000USD in Gold gesteckt. Damals lag der Kurs bei 1.889,00USD. Heute steht er bei 4.174,23USD. Das Investment wäre auf 2.209,75USD gewachsen – eine Steigerung von +120,98 %.
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Gold
Gold-Sentiment im wallstreetONLINE-Forum derzeit gemischt: Kurzfristiger Abwärtsdruck (14-Tage-Performance nach unten); Kurs rund 4.000 USD, Test der 200-Tage-Linie. Boden-/Kaufzone bei 3.900–4.000 USD; Widerstand um 4.300 USD. Citi-Ziel 4.000 USD; Erholungsziele um 4.550–4.700 USD werden erwähnt. Gesamtstimmung abwägend, mit leichten Kaufgelegenheiten.
Zur Gold Diskussion
Informationen zu Gold
Gold wird seit Jahrtausenden als Zahlungsmittel und Wertanlage genutzt. Heute gilt es als Inflationsschutz und Krisenmetall. Der Kurs spiegelt Erwartungen zu Zinspolitik, Wirtschaftsdaten und geopolitischen Risiken wider. Besonders in Zeiten politischer Unsicherheit fließt Kapital verstärkt in das Edelmetall.
ETCs auf Gold
|ETF
|Strategie
|Replikation
|Hebel
|TER
|Letzter Kurs
|Perf. %
|Long
|Vollständig
|1
|0,40
|329,45EUR
|-2,01 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,36
|116,09EUR
|-2,03 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,59
|235,16EUR
|-2,17 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,75
|329,60EUR
|-1,62 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,75
|86,72EUR
|-2,90 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,45
|519,10EUR
|-1,50 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,29
|345,26EUR
|-2,22 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,25
|69,91EUR
|-2,09 %
|Long
|1
|0,00
|115,92EUR
|-2,19 %
|Short
|Sampling
|1
|0,98
|8,757EUR
|+1,23 %
Ob ein Investment in Gold sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung von Gold berücksichtigen. Neben charttechnischen Signalen und fundamentalen Treibern wie Zinsen oder Währungskursen können auch geopolitische Ereignisse Einfluss nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition über Gold-ETCs eine Überlegung wert sein, da hier ein einfacher und transparenter Zugang zum Markt möglich ist.