Silber crasht auf 64,45 USD

Im wallstreetonline-Forum ist das Anleger-Sentiment zu Silber gemischt: Bodenbildung wird nicht eindeutig gesehen, doch eine Erholung wird erwartet. Einige prognostizieren neue Hochs 2027 bzw. 90–100$ bis 2026/27; andere halten Tiefs um 55$ für möglich. Der Kurs um 60–63$ wird diskutiert; Minenaktien gelten als Treiber.

Nehmen wir ein Beispiel: Hätten Sie vor 3 Jahren 10.000USD in Silber investiert, lag der Preis bei 24,44718USD. Heute notiert Silber bei 64,45USD. Ihr Einsatz wäre nun 26.363,0USD wert – ein Zuwachs von +163,63 %.

Silberpreis stürzt ab: Das Edelmetall fälltauf 64,45. Der Markt reagiert mit deutlichen Abgaben.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Silber eingestellt.

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Informationen zu Silber

Neben seiner Funktion als Anlage- und Schmuckmetall spielt Silber eine zentrale Rolle in der Industrie. Vor allem die Energiewende sorgt für steigende Nachfrage. Anleger nutzen Silber häufig als Hebel auf den Goldpreis.

ETCs auf Silber

Ob ein Investment in Silber sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung von Silber berücksichtigen. Neben charttechnischen Signalen und fundamentalen Treibern wie Zinsen oder Währungskursen können auch geopolitische Ereignisse Einfluss nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition über Silber-ETCs eine Überlegung wert sein, da hier ein einfacher und transparenter Zugang zum Markt möglich ist.

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