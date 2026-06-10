Rheinmetall greift nach der Super-Drohne: Neuer Boom aus NRW?

Sie zielen darauf ab, die Markteinführung des Flugzeugs durch die Einrichtung eines Produktionsstandorts und von Lieferketten im Bundesstaat zu beschleunigen. Das Projekt würde bis 2029 Hunderte von Arbeitsplätzen schaffen. Die Victor U250 ist eine unbemannte, hybridelektrische Frachtdrohne mit einer Nutzlast von bis zu 250 kg über eine Reichweite von 300 km, infrastrukturunabhängigem Senkrechtstart und einer hohen Reisegeschwindigkeit von rund 250 km/h.

Der deutsche Konzern Rheinmetall, das Münchner Start-up-Unternehmen ERC System und das Bundesland Nordrhein-Westfalen gaben am Mittwoch eine Partnerschaft für die mögliche Produktion von Schwerlastdrohnen in der Region bekannt. Die Parteien unterzeichneten eine Absichtserklärung zur Produktion der hybridelektrischen Schwerlasttransportdrohne Victor U250 von ERC in Nordrhein-Westfalen.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Rheinmetall-CEO Armin Papperger sagte dazu: "Unser Ziel ist es letztendlich, idealerweise gemeinsam mit ERC und dem Land Nordrhein-Westfalen die Schwerlastdrohne Victor U250 sowohl technologisch als auch industriell auszubauen."

Das ist für Rheinmetall keine klassische Waffenmeldung, sondern eine Logistik- und Industrialisierungsstory im Drohnenmarkt. Die Victor U250 ist nicht als Kampfdrohne beschrieben, sondern als unbemannte Schwerlast-Transportdrohne für militärische Versorgung, Speziallogistik und kritische zivile Einsätze. Die Partnerschaft ist zunächst eine Absichtserklärung. Rheinmetall, ERC System und Nordrhein-Westfalen wollen prüfen beziehungsweise vorbereiten, wie die Victor U250 in NRW produziert werden kann. Ziel ist ein Produktionsstandort samt Lieferketten, um die Markteinführung zu beschleunigen.

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Interessant ist auch der Zeitplan: ERC nennt für die Victor U250 eine Verfügbarkeit ab 2028. Medienberichte zur Vorstellung auf der Internationale Luft- und Raumfahrtausstellung (ILA) Berlin 2026 berichten zudem, dass der erste Victor-Prototyp noch 2026 abheben soll und die Serienproduktion für 2028 geplant ist — damit früher als ursprünglich vorgesehen. Für Rheinmetall passt der Schritt in eine breitere Strategie. Der Konzern hatte sich bereits im März 2026 auf der XPONENTIAL Europe in Düsseldorf mit Drohnen, Robotik, Satelliten und unbemannten Systemen positioniert und dabei betont, dass autonome und unbemannte Technologien ein zentraler Bestandteil moderner Verteidigung werden.

Ein weiterer Punkt: ERC System ist kein reines Papier-Start-up. Das Unternehmen verweist auf bereits geflogene große Demonstratoren seit 2023 und beschreibt seine Plattform als hybrid-elektrisches VTOL-System, das für Reichweite, Geschwindigkeit und schwere Nutzlasten ausgelegt ist. ERC nennt außerdem IABG als Unterstützer; Reuters schreibt, ERC werde von der nicht börsennotierten Industrieanlagen-Betriebsgesellschaft mbH gehalten.

Es gibt bislang offenbar keinen Großauftrag, keine genannten Investitionssummen und keine Serienproduktion. Die Meldung ist daher eher ein strategischer Vorstoß als ein kurzfristiger Umsatztreiber. Für die Rheinmetall-Aktie zählt vor allem die Fantasie: Der Konzern positioniert sich in einem Markt, der durch Ukraine-Krieg, autonome Systeme und europäische Aufrüstung stark an Bedeutung gewonnen hat.

Die Aktie von Rheinmetall ist am Mittwoch (13:05 Uhr, MESZ) auf Tradegate 0,20 Prozent im Plus. Ein Anteilsschein kostet 1.205, 60 Euro.

Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

Die Rheinmetall Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,65 % und einem Kurs von 1.195EUR auf Tradegate (10. Juni 2026, 13:20 Uhr) gehandelt.

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