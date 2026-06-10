🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsRheinmetall AktievorwärtsNachrichten zu Rheinmetall

    Drohnen-Coup in NRW

    665 Aufrufe 665 0 Kommentare 0 Kommentare

    Rheinmetall greift nach der Super-Drohne: Neuer Boom aus NRW?

    Rheinmetall treibt mit ERC eine Schwerlastdrohne aus NRW voran. Noch fehlt der Großauftrag, doch die Fantasie rund um autonome Logistik wächst.

    Für Sie zusammengefasst
    Drohnen-Coup in NRW - Rheinmetall greift nach der Super-Drohne: Neuer Boom aus NRW?
    Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

    Der deutsche Konzern Rheinmetall, das Münchner Start-up-Unternehmen ERC System und das Bundesland Nordrhein-Westfalen gaben am Mittwoch eine Partnerschaft für die mögliche Produktion von Schwerlastdrohnen in der Region bekannt. Die Parteien unterzeichneten eine Absichtserklärung zur Produktion der hybridelektrischen Schwerlasttransportdrohne Victor U250 von ERC in Nordrhein-Westfalen.

    Sie zielen darauf ab, die Markteinführung des Flugzeugs durch die Einrichtung eines Produktionsstandorts und von Lieferketten im Bundesstaat zu beschleunigen. Das Projekt würde bis 2029 Hunderte von Arbeitsplätzen schaffen. Die Victor U250 ist eine unbemannte, hybridelektrische Frachtdrohne mit einer Nutzlast von bis zu 250 kg über eine Reichweite von 300 km, infrastrukturunabhängigem Senkrechtstart und einer hohen Reisegeschwindigkeit von rund 250 km/h.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Rheinmetall AG!
    Short
    1.290,26€
    Basispreis
    1,00
    Ask
    × 14,46
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    1.127,07€
    Basispreis
    0,82
    Ask
    × 13,97
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Ihre Lieblingsaktie geschenktwallstreetONLINE und SMARTBROKER+ starten gemeinsam eine exklusive Bonus-Aktion. Eröffnen Sie bis 30.06.2026 ein Depot bei Smartbroker+ und erhalten als Willkommensgeschenk einen Anteil ausgewählter Aktien im Wert von 50 Euro!

     

    Rheinmetall-CEO Armin Papperger sagte dazu: "Unser Ziel ist es letztendlich, idealerweise gemeinsam mit ERC und dem Land Nordrhein-Westfalen die Schwerlastdrohne Victor U250 sowohl technologisch als auch industriell auszubauen."

    Das ist für Rheinmetall keine klassische Waffenmeldung, sondern eine Logistik- und Industrialisierungsstory im Drohnenmarkt. Die Victor U250 ist nicht als Kampfdrohne beschrieben, sondern als unbemannte Schwerlast-Transportdrohne für militärische Versorgung, Speziallogistik und kritische zivile Einsätze. Die Partnerschaft ist zunächst eine Absichtserklärung. Rheinmetall, ERC System und Nordrhein-Westfalen wollen prüfen beziehungsweise vorbereiten, wie die Victor U250 in NRW produziert werden kann. Ziel ist ein Produktionsstandort samt Lieferketten, um die Markteinführung zu beschleunigen. 

    In der neusten Ausgabe der wO Börsenlounge standen heute die Aktien von Drohnen-Herstellern auf dem Prüfstand. Wenn Sie das Thema interessiert, dann schauen Sie doch mal rein in die Folge der wO Börsenlounge.

    Interessant ist auch der Zeitplan: ERC nennt für die Victor U250 eine Verfügbarkeit ab 2028. Medienberichte zur Vorstellung auf der Internationale Luft- und Raumfahrtausstellung (ILA) Berlin 2026 berichten zudem, dass der erste Victor-Prototyp noch 2026 abheben soll und die Serienproduktion für 2028 geplant ist — damit früher als ursprünglich vorgesehen. Für Rheinmetall passt der Schritt in eine breitere Strategie. Der Konzern hatte sich bereits im März 2026 auf der XPONENTIAL Europe in Düsseldorf mit Drohnen, Robotik, Satelliten und unbemannten Systemen positioniert und dabei betont, dass autonome und unbemannte Technologien ein zentraler Bestandteil moderner Verteidigung werden.

    Ein weiterer Punkt: ERC System ist kein reines Papier-Start-up. Das Unternehmen verweist auf bereits geflogene große Demonstratoren seit 2023 und beschreibt seine Plattform als hybrid-elektrisches VTOL-System, das für Reichweite, Geschwindigkeit und schwere Nutzlasten ausgelegt ist. ERC nennt außerdem IABG als Unterstützer; Reuters schreibt, ERC werde von der nicht börsennotierten Industrieanlagen-Betriebsgesellschaft mbH gehalten.

    Es gibt bislang offenbar keinen Großauftrag, keine genannten Investitionssummen und keine Serienproduktion. Die Meldung ist daher eher ein strategischer Vorstoß als ein kurzfristiger Umsatztreiber. Für die Rheinmetall-Aktie zählt vor allem die Fantasie: Der Konzern positioniert sich in einem Markt, der durch Ukraine-Krieg, autonome Systeme und europäische Aufrüstung stark an Bedeutung gewonnen hat.

    Die Aktie von Rheinmetall ist am Mittwoch (13:05 Uhr, MESZ) auf Tradegate 0,20 Prozent im Plus. Ein Anteilsschein kostet 1.205, 60 Euro.

    Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

    Die Rheinmetall Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,65 % und einem Kurs von 1.195EUR auf Tradegate (10. Juni 2026, 13:20 Uhr) gehandelt.

    Markt-Updates und Hintergründe auch im Video- und Podcast-Format:
    wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei TikTok wallstreetONLINE bei Spotify wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei X

    Reports
    Software vor dem Comeback – diese 5 Aktien könnten durchstarten!
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurPaul Späthling
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Drohnen-Coup in NRW Rheinmetall greift nach der Super-Drohne: Neuer Boom aus NRW? Rheinmetall treibt mit ERC eine Schwerlastdrohne aus NRW voran. Noch fehlt der Großauftrag, doch die Fantasie rund um autonome Logistik wächst.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     