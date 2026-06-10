ANALYSE-FLASH
RBC senkt Nike auf 'Sector Perform' - Ziel runter auf 50 Dollar
- RBC senkt Nike Kursziel von 70 auf 50 US-Dollar
- Rating von Outperform auf Sector Perform herabgestuft
- Anleger bräuchten Geduld Empfehlung für Adidas
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Nike von 70 auf 50 US-Dollar gesenkt und die Aktien von "Outperform" auf "Sector Perform" abgestuft. Bei Nike bräuchten die Anleger Geduld, schrieb Piral Dadhania am Dienstagabend. Separat empfahl er derweil die Aktien von Adidas. Die Kehrtwende von Nike mache unter Elliott Hill zwar Fortschritte, aber Tempo und Ausmaß seien geringer als er gedacht habe, so Dadhania./rob/ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.06.2026 / 17:49 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.06.2026 / 00:45 / EDT
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Nike (B) Aktie
Die Nike (B) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,59 % und einem Kurs von 38,05 auf Tradegate (10. Juni 2026, 13:05 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Nike (B) Aktie um +1,77 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +2,20 %.
Die Marktkapitalisierung von Nike (B) bezifferte sich zuletzt auf 45,92 Mrd..
Nike (B) zahlte zuletzt (2027) eine Dividende von 1,6400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,8200 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 61,50USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 48,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 80,00USD was eine Bandbreite von +25,47 %/+109,12 % bedeutet.
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Community Beiträge zu Nike (B) - 866993 - US6541061031
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Und auf dem Chart kann man gerade den Erdkern sehen, Nike trägt ein schönes Leichenhemd.....
Bei der WM 2026 tragen 12 Nationalmannschaften Nike-Trikots.5e63fc
Das sind die Nike-Teams (Stand aktuell):
Brasilien
England
Frankreich
Niederlande
Kroatien
USA (Co-Gastgeber)
Kanada (Co-Gastgeber)
Australien
Südkorea
Uruguay
Türkei
Norwegen
Aktuell ist die Stimmung am Markt gespalten:
* Bullen sehen einen selten günstigen Einstieg
* Bären befürchten, dass die Probleme noch länger dauern
Warum Nike aktuell schwächelt
Die größten Probleme:
* schwache Nachfrage in China
* sinkende Margen
* hohe Rabatte zum Lagerabbau
* Konkurrenz durch Adidas, On Running und Hoka
* teure Zölle
* schwächeres Wachstum im Direktgeschäft
Reuters schrieb zuletzt, dass Leerverkäufe gegen Nike stark gestiegen sind und Investoren zunehmend nervös werden.
Besonders kritisch:
Nike verliert erstmals seit Jahren spürbar Marktanteile im Running-Bereich.
Neue Marken wie On oder Hoka wachsen deutlich schneller.
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Was trotzdem für Nike spricht
Trotz aller Probleme bleibt Nike wahrscheinlich die stärkste Sportmarke der Welt.
Das unterschätzen viele aktuell:
* enorme globale Markenmacht
* riesiges Vertriebsnetz
* starke Margen im Normalzustand
* riesige Cashflows
* starke Sponsoringrechte
* WM 2026 und Olympia bleiben langfristige Katalysatoren
Der neue CEO Elliott Hill versucht gerade einen kompletten Neustart:
* mehr Fokus auf Innovation
* stärkere Händlerbeziehungen
* weniger Lifestyle-Überangebot
* Rückkehr zu Performance-Sport
Viele Anleger hoffen genau darauf.
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Sehr interessant: Insiderkäufe
Ein positives Signal:
* CEO Elliott Hill kaufte selbst Aktien
* auch Apple-Chef Tim Cook stockte auf
Das wird am Markt meist positiv interpretiert.
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Was bei den nächsten Zahlen entscheidend wird
Der Markt achtet vor allem auf:
1. China
2. Margen
3. Lagerbestände
4. Guidance für 2026/2027
5. Wachstum bei neuen Schuhmodellen
6. Aussagen zur Konkurrenz
Denn:
Die letzten Quartale waren zwar oft „besser als erwartet“, aber die Gesamtentwicklung blieb schwach.
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Charttechnisch
Die Aktie wirkt inzwischen stark überverkauft.
Viele Analysten sehen:
* kurzfristig hohe Volatilität
* aber mögliche starke Gegenbewegung bei positiven Zahlen
Einige Kursziele liegen weiterhin deutlich über dem aktuellen Kursniveau. Wall Street sieht im Schnitt rund 40 % Potenzial.
Aber:
Falls die Guidance erneut enttäuscht, könnte die Aktie nochmals stark abrutschen.
Die Zone um 42 USD gilt aktuell als wichtige Unterstützung.
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Zukunftsaussichten
Positives Szenario
Falls Nike:
* wieder innovativere Produkte liefert
* China stabilisiert
* Margen verbessert
* Running zurückgewinnt,
dann könnte die Aktie langfristig sehr interessant wirken.
Viele Investoren vergleichen die Situation aktuell mit früheren Nike-Krisen, nach denen die Aktie oft stark zurückkam.
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Risiken
Die Risiken bleiben aber groß:
* Konkurrenz stärker als früher
* junge Kunden wechseln schneller Marken
* China könnte dauerhaft schwach bleiben
* Margen unter Druck
* Turnaround könnte länger dauern
Gerade Adidas gewinnt aktuell wieder Momentum — das wäre vor einigen Jahren kaum denkbar gewesen.
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Gesamteindruck vor den Zahlen
Nike wirkt aktuell eher wie:
* ein angeschlagener Qualitätswert
* keine klassische Wachstumsstory mehr
Genau deshalb wird die nächste Guidance wichtiger als die eigentlichen Quartalszahlen.
Der Markt will sehen:
Ist das nur eine vorübergehende Schwäche — oder verliert Nike strukturell seine Dominanz?
Davon dürfte die Aktie in den nächsten Quartalen stark abhängen.