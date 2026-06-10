RBC senkt Nike auf 'Sector Perform' - Ziel runter auf 50 Dollar

alexwking schrieb 12.05.26, 15:13

Nike steht vor den nächsten Zahlen massiv unter Druck. Die Aktie ist inzwischen auf dem niedrigsten Niveau seit vielen Jahren gefallen — genau deshalb wird der kommende Bericht extrem wichtig.



Aktuell ist die Stimmung am Markt gespalten:



* Bullen sehen einen selten günstigen Einstieg

* Bären befürchten, dass die Probleme noch länger dauern



Warum Nike aktuell schwächelt



Die größten Probleme:



* schwache Nachfrage in China

* sinkende Margen

* hohe Rabatte zum Lagerabbau

* Konkurrenz durch Adidas, On Running und Hoka

* teure Zölle

* schwächeres Wachstum im Direktgeschäft



Reuters schrieb zuletzt, dass Leerverkäufe gegen Nike stark gestiegen sind und Investoren zunehmend nervös werden.



Besonders kritisch:

Nike verliert erstmals seit Jahren spürbar Marktanteile im Running-Bereich.



Neue Marken wie On oder Hoka wachsen deutlich schneller.



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Was trotzdem für Nike spricht



Trotz aller Probleme bleibt Nike wahrscheinlich die stärkste Sportmarke der Welt.



Das unterschätzen viele aktuell:



* enorme globale Markenmacht

* riesiges Vertriebsnetz

* starke Margen im Normalzustand

* riesige Cashflows

* starke Sponsoringrechte

* WM 2026 und Olympia bleiben langfristige Katalysatoren



Der neue CEO Elliott Hill versucht gerade einen kompletten Neustart:



* mehr Fokus auf Innovation

* stärkere Händlerbeziehungen

* weniger Lifestyle-Überangebot

* Rückkehr zu Performance-Sport



Viele Anleger hoffen genau darauf.



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Sehr interessant: Insiderkäufe



Ein positives Signal:



* CEO Elliott Hill kaufte selbst Aktien

* auch Apple-Chef Tim Cook stockte auf



Das wird am Markt meist positiv interpretiert.



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Was bei den nächsten Zahlen entscheidend wird



Der Markt achtet vor allem auf:



1. China

2. Margen

3. Lagerbestände

4. Guidance für 2026/2027

5. Wachstum bei neuen Schuhmodellen

6. Aussagen zur Konkurrenz



Denn:

Die letzten Quartale waren zwar oft „besser als erwartet“, aber die Gesamtentwicklung blieb schwach.



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Charttechnisch



Die Aktie wirkt inzwischen stark überverkauft.



Viele Analysten sehen:



* kurzfristig hohe Volatilität

* aber mögliche starke Gegenbewegung bei positiven Zahlen



Einige Kursziele liegen weiterhin deutlich über dem aktuellen Kursniveau. Wall Street sieht im Schnitt rund 40 % Potenzial.



Aber:

Falls die Guidance erneut enttäuscht, könnte die Aktie nochmals stark abrutschen.



Die Zone um 42 USD gilt aktuell als wichtige Unterstützung.



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Zukunftsaussichten



Positives Szenario



Falls Nike:



* wieder innovativere Produkte liefert

* China stabilisiert

* Margen verbessert

* Running zurückgewinnt,



dann könnte die Aktie langfristig sehr interessant wirken.



Viele Investoren vergleichen die Situation aktuell mit früheren Nike-Krisen, nach denen die Aktie oft stark zurückkam.



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Risiken



Die Risiken bleiben aber groß:



* Konkurrenz stärker als früher

* junge Kunden wechseln schneller Marken

* China könnte dauerhaft schwach bleiben

* Margen unter Druck

* Turnaround könnte länger dauern



Gerade Adidas gewinnt aktuell wieder Momentum — das wäre vor einigen Jahren kaum denkbar gewesen.



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Gesamteindruck vor den Zahlen



Nike wirkt aktuell eher wie:



* ein angeschlagener Qualitätswert

* keine klassische Wachstumsstory mehr



Genau deshalb wird die nächste Guidance wichtiger als die eigentlichen Quartalszahlen.



Der Markt will sehen:

Ist das nur eine vorübergehende Schwäche — oder verliert Nike strukturell seine Dominanz?



Davon dürfte die Aktie in den nächsten Quartalen stark abhängen.