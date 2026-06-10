AKTIEN IM FOKUS
Analystenlob stützt Adidas kurz vor WM - Puma und Nike sinken
- Adidas Aktien steigen dank positivem RBC Kommentar
- China steigt Kaufbereitschaft für Adidas laut Citi
- Adidas steuert auf vierten Gewinntag in Folge
FRANKFURT/NEW YORK (dpa-AFX) - Angetrieben von einem positiven Analystenkommentar der kanadischen Bank RBC sind die Aktien von Adidas am Mittwoch auf Erholungskurs geblieben. Die Papiere des Sportartikelherstellers stiegen bis zum Mittag um gut ein Prozent auf 169,10 Euro und steuern so auf ihren vierten Gewinntag in Folge zu.
Der Dax hingegen war zuletzt unter Druck geraten. Aktuell steht der deutsche Leitindex 0,7 Prozent im Minus.
RBC-Analyst Piral Dadhania fand lobende Worte für Adidas: Die Herzogenauracher böten inzwischen ein gut berechenbares Ergebniswachstum, das am oberen Ende der Branche rangiere. Insofern sei die Aktienbewertung noch günstig.
Auch die US-Bank Citigroup äußerte sich generell positiv. Aus ihrer vierteljährlich durchgeführten Umfrage "Citi Athletic Survey" gehe hervor, dass in China die Bereitschaft der Konsumenten zunehme, Produkte von Adidas zu erwerben. Die Chinesen bevorzugten weiterhin internationale gegenüber einheimischen Marken, wobei die Präferenz für letztere aber zunehme. In Nordamerika und in Europa hingegen nehme die Kaufneigung für Adidas etwas ab.
Aktien des Wettbewerbers Puma fielen um 1,7 Prozent und damit stärker als der MDax der mittelgroßen Werte. Auch zu diesem Wert hatte sich RBC-Experte Dadhania geäußert. Für eine optimistischere Einschätzung sei es hier noch zu früh, da sich der Sportartikelhersteller 2026 in einem Übergangsjahr befinde.
Dadhania ging zudem bei Nike an die Seitenlinie. Bei dem US-Konkurrenten bräuchten die Anleger Geduld. Die Kehrtwende des Unternehmens mache unter Konzernchef Elliott Hill zwar Fortschritte, aber Tempo und Ausmaß seien geringer als gedacht. Die Papiere von Nike notierten im vorbörslichen US-Handel 1,5 Prozent im Minus.
Derweil blicken Anleger von Sportartikelherstellern bereits seit Wochen gebannt auf die am Donnerstag startende Fußball-Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko. Alle drei Marken sind als Teamausrüster an Bord. Adidas dabei letztmals als Ausstatter der DFB-Mannschaft. Künftig werden die deutschen Trikots von Nike gestellt.
Kurz vor Beginn der Fußball-WM rechnet die US-Regierung trotz Diskussionen über hohe Reisekosten und die politische Lage im Land mit einem Besucherrekord. Die Weltmeisterschaft werde die bestbesuchte der Geschichte, sagte der US-Tourismusbeauftragte Nick Adams der Deutschen Presse-Agentur.
Jüngste Daten deuteten auf eine steigende Nachfrage hin, sagte Adams unter Verweis auf Zahlen des Dienstleisters Cirium. Fluggesellschaften schafften zwischen Juni und Oktober wegen der erwarteten Nachfrage rund eine Million zusätzliche Sitzplätze auf Verbindungen zwischen Europa und den USA.
Ob allerdings Anleger von der Fußball-WM dauerhaft profitieren können, sei fraglich, schrieb kürzlich Marc Decker, Co-Leiter Aktien bei Quintet, der Muttergesellschaft der Privatbank Merck Finck. Zwar erziele der Fußball-Weltverband FIFA Milliardenerlöse, während die Unternehmen ihre Marken global emotional aufladen könnten. Studien und Marktanalysen zeigten jedoch, dass sich diese Aufmerksamkeit nur begrenzt in nachhaltigen Aktienkursgewinnen niederschlägt.
Die Gründe dafür liegen Decker zufolge auf der Hand: Für global diversifizierte Konzerne seien die direkten finanziellen Effekte einer WM häufig zu klein, um die fundamentale Bewertung entscheidend zu verändern. Zudem würden erwartbare Umsatzimpulse von den Märkten meist frühzeitig eingepreist. Investoren reagierten letztlich stärker auf Margenentwicklung, Wachstumsperspektiven oder Zinserwartungen als auf sportliche Großereignisse./la/edh/stk
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur adidas Aktie
Die adidas Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,59 % und einem Kurs von 38,05 auf Tradegate (10. Juni 2026, 13:05 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der adidas Aktie um +2,46 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +15,95 %.
Die Marktkapitalisierung von adidas bezifferte sich zuletzt auf 30,57 Mrd..
adidas zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,8000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,8600 %.
Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 203,67EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 170,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 245,00EUR was eine Bandbreite von +0,06 %/+44,20 % bedeutet.
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Adidas hat 2025 einen Rekordumsatz von 24,8 Mrd. € erzielt. Das Unternehmen wuchs währungsbereinigt um 13 %, der operative Gewinn stieg sogar um 54 % auf über 2 Mrd. €. Wachstum gab es in allen Regionen und Vertriebskanälen. (adidas-group.com)
Auch Zalando zeigt, dass der Konsum keineswegs tot ist. 2025 stieg der Umsatz um 16,8 % auf 12,35 Mrd. €, das Handelsvolumen (GMV) legte um 14,7 % auf 17,6 Mrd. € zu und die Kundenzahl erreichte mit 62 Millionen einen Rekordwert. (Reddit)
Und dann gibt es noch Amazon. Der Konzern setzte 2025 rund 717 Mrd. US-Dollar um und überholte damit sogar Walmart als umsatzstärkstes Unternehmen der Welt. Das Umsatzwachstum lag bei rund 12 %. Prime Day allein sorgte 2025 für über 24 Mrd. US-Dollar Online-Umsatz in den USA. (New York Post)
Natürlich läuft nicht jeder Konsumwert gleich gut. Aber die Behauptung, Konsumwerte seien generell „out“, wird durch die aktuellen Zahlen großer Unternehmen kaum gestützt. Wer Rekordumsätze, steigende Gewinne und wachsende Kundenzahlen liefert, kann schwerlich als Branche ohne Trend bezeichnet werden.
WM Ausrüster, Laufschuh Marktanteile auf Kosten von Nike, Rückkaufprogramm läuft, Analysten fast einstimmig auf Buy. Adidas hat gerade mehrere Katalysatoren gleichzeitig. Kurs war vor ein paar Wochen noch bei 138, jetzt 168 und die Story wird langsam vom Markt verstanden. Wer die WM unterschätzt hat bei Adidas historisch immer falsch gelegen.
https://www.handelsblatt.com/unternehmen/handel-konsumgueter/sportartikel-milliardengeschaeft-fussball-wm-adidas-rechnet-mit-rekorden/100225840.html