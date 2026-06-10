🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsKommentarevorwärtsNachricht

    Immobilienmärkte

    101 Aufrufe 101 0 Kommentare 0 Kommentare

    Mit offenen Immobilienfonds nachhaltig investieren

    Offene Immobilienfonds sind langfristige Anlageprodukte. Rückgabefristen und Mindesthaltefristen dienen dem Schutz der Anleger.

    Starke Immobilie: Für den Privatanleger nur über eine Fondslösung investierbar

    Offene Immobilienfonds sind langfristige Anlageprodukte und nicht mit täglich verfügbaren Wertpapierfonds vergleichbar. Rückgabefristen und Mindesthaltefristen dienen dazu, Immobilien nicht unter Zeitdruck verkaufen zu müssen und die Interessen aller Anleger zu schützen. Entscheidend ist deshalb die Verbindung aus Fondsstruktur, Liquiditätsmanagement und Qualität der Immobilien im Portfolio.

    Offene Immobilienfonds unter Beobachtung

    Offene Immobilienfonds stehen derzeit so stark im Fokus wie lange nicht. Das ist nachvollziehbar. Der Zinsanstieg hat die Immobilienmärkte verändert, Transaktionen sind anspruchsvoller geworden, Bewertungen werden kritischer hinterfragt und Anleger prüfen genauer, wie gut ihre Investments tatsächlich zu ihrer Liquiditätserwartung passen. Gerade deshalb lohnt sich eine nüchterne Einordnung. Denn in der aktuellen Debatte wird oft ein grundlegender Punkt übersehen: Ein offener Immobilienfonds ist kein täglich verfügbares Konto. Er ist ein Investment in reale Immobilien und somit nur begrenzt mit klassischen liquiden Anlageformen wie Aktien vergleichbar.

    Was auf den ersten Blick banal klingen mag, ist entscheidend. Wer einen offenen Immobilienfonds erwirbt, investiert mittelbar in Grundstücke, Gebäude, Mietverträge, Standorte, Nutzungskonzepte und laufende Cashflows. Diese Vermögenswerte lassen sich nicht innerhalb weniger Tage veräußern, ohne Preis, Substanz oder die Interessen der verbleibenden Anleger zu berühren. Das ist kein Fehler der Struktur, sondern ihr Wesenskern und sorgt bei einem wertstabilen Immobilienportfolio auch für geringe Volatilität und hohe Planbarkeit.

    Warum Rückgabefristen bei Immobilienfonds zum Anlegerschutz gehören

    Genau deshalb hat der Gesetzgeber nach früheren Marktverwerfungen Regeln eingeführt, die offene Immobilienfonds von kurzfristigen Rückgabewellen entkoppeln sollen. Für Immobilien-Sondervermögen gelten grundsätzlich eine Mindesthaltefrist von 24 Monaten und eine Rückgabefrist von zwölf Monaten. Auch hierin unterscheidet sich der offene Immobilienfonds von der Aktienanlage.


    Autor
    Manuel Jahn
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Manuel Jahn entwickelt für die Habona, einem Anbieter alternativer Immobilieninvestments mit dem Fokus Nahversorgung und Kindergärten, zukunftsgerichtete Fondsstrategien, die auf die gesellschaftlichen Megatrends und deren Auswirkungen auf Handel und Konsum reagieren. In den letzten 20 Jahren mit Stationen bei Projektentwicklung, Finanzierung und Konsumforschung hat er europaweite Beratungsmandate im Einzelhandelssektor betreut und dabei Expertenstatus erlangt. Manuel Jahn stellt der Immobilienwirtschaft seine Erfahrung schon seit Jahren durch vielfältiges Engagement zur Verfügung, u.a. im Rat der Immobilienweisen, als Beiträger des Frühjahrsgutachtens der Immobilienwirtschaft, beratend für die HypZert sowie als Dozent in der ZIA-Akademie.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Seite 1 von 6 
    Verfasst von Manuel Jahn
    Immobilienmärkte Mit offenen Immobilienfonds nachhaltig investieren Warum Rückgabefristen, Liquidität und Anlegerschutz zusammengehören
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     