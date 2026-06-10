Mit offenen Immobilienfonds nachhaltig investieren

Starke Immobilie: Für den Privatanleger nur über eine Fondslösung investierbar

Offene Immobilienfonds sind langfristige Anlageprodukte und nicht mit täglich verfügbaren Wertpapierfonds vergleichbar. Rückgabefristen und Mindesthaltefristen dienen dazu, Immobilien nicht unter Zeitdruck verkaufen zu müssen und die Interessen aller Anleger zu schützen. Entscheidend ist deshalb die Verbindung aus Fondsstruktur, Liquiditätsmanagement und Qualität der Immobilien im Portfolio.

Offene Immobilienfonds unter Beobachtung

Offene Immobilienfonds stehen derzeit so stark im Fokus wie lange nicht. Das ist nachvollziehbar. Der Zinsanstieg hat die Immobilienmärkte verändert, Transaktionen sind anspruchsvoller geworden, Bewertungen werden kritischer hinterfragt und Anleger prüfen genauer, wie gut ihre Investments tatsächlich zu ihrer Liquiditätserwartung passen. Gerade deshalb lohnt sich eine nüchterne Einordnung. Denn in der aktuellen Debatte wird oft ein grundlegender Punkt übersehen: Ein offener Immobilienfonds ist kein täglich verfügbares Konto. Er ist ein Investment in reale Immobilien und somit nur begrenzt mit klassischen liquiden Anlageformen wie Aktien vergleichbar.

Was auf den ersten Blick banal klingen mag, ist entscheidend. Wer einen offenen Immobilienfonds erwirbt, investiert mittelbar in Grundstücke, Gebäude, Mietverträge, Standorte, Nutzungskonzepte und laufende Cashflows. Diese Vermögenswerte lassen sich nicht innerhalb weniger Tage veräußern, ohne Preis, Substanz oder die Interessen der verbleibenden Anleger zu berühren. Das ist kein Fehler der Struktur, sondern ihr Wesenskern und sorgt bei einem wertstabilen Immobilienportfolio auch für geringe Volatilität und hohe Planbarkeit.

Warum Rückgabefristen bei Immobilienfonds zum Anlegerschutz gehören

Genau deshalb hat der Gesetzgeber nach früheren Marktverwerfungen Regeln eingeführt, die offene Immobilienfonds von kurzfristigen Rückgabewellen entkoppeln sollen. Für Immobilien-Sondervermögen gelten grundsätzlich eine Mindesthaltefrist von 24 Monaten und eine Rückgabefrist von zwölf Monaten. Auch hierin unterscheidet sich der offene Immobilienfonds von der Aktienanlage.