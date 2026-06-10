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    Besonders beachtet!

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    CECONOMY Aktie gut behauptet +3,03 % - 10.06.2026

    Am heutigen Handelstag konnte die CECONOMY Aktie bisher um +3,03 % zulegen. Lesen Sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der CECONOMY Aktie.

    Besonders beachtet! - CECONOMY Aktie gut behauptet +3,03 % - 10.06.2026
    Foto: Marek Stokowski - 999842378

    CECONOMY ist die Mutter von MediaMarkt und Saturn und fokussiert auf den Handel mit Unterhaltungselektronik, Haushaltsgeräten und zugehörigen Services (Beratung, Lieferung, Installation, Reparatur). Starke Marktstellung im europäischen Elektronik-Einzelhandel. Wichtige Wettbewerber: Amazon, Fnac Darty, Expert. USP: hohe Markenbekanntheit, stationäre Präsenz plus Omnichannel-Ansatz.

    Wie hat sich die CECONOMY-Aktie auf Wochen- und Monatssicht entwickelt?

    Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Aktie von CECONOMY. Mit einer Performance von +3,03 % konnte sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die CECONOMY Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -3,07 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 3,7450, mit einem Plus von +3,03 %. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

    Trotz des heutigen Anstiegs mussten die CECONOMY Aktionäre in den letzten drei Monaten einen Kursrückgang von -17,31 % verkraften.

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    Im Vergleich zur Vorwoche ist die CECONOMY Aktie damit um -9,31 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -14,10 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von CECONOMY einen Rückgang von -16,27 %.

    CECONOMY Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -9,31 %
    1 Monat -14,10 %
    3 Monate -17,31 %
    1 Jahr +23,06 %
    Stand: 10.06.2026, 13:17 Uhr

    Informationen zur CECONOMY Aktie

    Es gibt 485 Mio. CECONOMY Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,82 Mrd. € wert.

    Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

    Amazon, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,57 %. Best Buy notiert im Minus, mit -1,32 %.

    CECONOMY Aktie jetzt kaufen?


    Ob die CECONOMY Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur CECONOMY Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    CECONOMY

    +3,03 %
    -9,31 %
    -14,10 %
    -17,31 %
    +23,06 %
    +65,09 %
    -24,08 %
    -63,51 %
    -59,43 %
    ISIN:DE0007257503WKN:725750
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    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
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