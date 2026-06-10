Lenovo Group Aktie mit deutlichem Rücksetzer - 10.06.2026

Die Lenovo Group Aktie ist bisher um -15,82 % auf 2,3150€ gefallen. Das sind -0,4350 € weniger als am letzten Handelstag und bestätigt damit die negative Tendenz der letzten Tage. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,29 %, geht es heute bei der Lenovo Group Aktie nach unten. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

Lenovo Group ist ein globaler IT- und PC-Hersteller mit Fokus auf PCs, Notebooks, Workstations, Server, Storage, Smartphones und IT-Services. Stark im B2B- und Education-Segment, weltweit Top-3 im PC-Markt. Hauptkonkurrenten: HP, Dell, Apple, Acer, Asus. Stärken: breite Produktpalette, starke Präsenz in Schwellenländern, vertikal integrierte Fertigung, aggressive Preis-/Leistungspositionierung.

Obwohl die Lenovo Group Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +144,43 %.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -20,11 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +74,86 %. Seit Jahresbeginn hat die Aktie +141,05 % gewonnen.

Lenovo Group Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -20,11 % 1 Monat +74,86 % 3 Monate +144,43 % 1 Jahr +146,10 %

Informationen zur Lenovo Group Aktie

Stand: 10.06.2026, 13:17 Uhr

Es gibt 12 Mrd. Lenovo Group Aktien. Damit ist das Unternehmen 29,03 Mrd. € wert.

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Apple, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,12 %. Samsung Electronics notiert im Minus, mit -2,59 %. Hewlett Packard Enterprise notiert im Minus, mit -2,78 %. HP verliert -2,73 %

Lenovo Group Aktie jetzt kaufen?

Ob die Lenovo Group Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Lenovo Group Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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