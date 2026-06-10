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    Mercedes rüstet auf

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    Drohnenkrieg als Chance: Mercedes wagt den Schritt in die Luftabwehr

    Mercedes könnte Sprinter und die G-Klasse zu Drohnenjägern machen. Noch ist es nur eine Absichtserklärung – doch die Rüstungsfantasie wächst.

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    Mercedes rüstet auf - Drohnenkrieg als Chance: Mercedes wagt den Schritt in die Luftabwehr
    Foto: Bernd Weißbrod/dpa

    Die Mercedes-Benz Group wird Berichten zufolge am Mittwoch eine Absichtserklärung mit dem deutschen Rüstungs-Startup Tytan Technologies über ein mobiles Luftverteidigungssystem unterzeichnen, das feindliche Drohnen ins Visier nimmt. Die Londoner Financial Times berichtete am selben Tag unter Berufung auf ungenannte Quellen, dass das Drone-Defender-System der Partnerschaft den Sprinter-Transporter und den militärischen G-Klasse-SUV des deutschen Automobilherstellers nutzen werde, die mit Sensoren und Startrampen für die Abfangdrohnen von Tytan ausgestattet seien, welche zur Zerstörung verdächtiger unbemannter Luftfahrzeuge entwickelt wurden.

    Die Meldung ist vor allem deshalb spannend, weil Mercedes damit tiefer in den Verteidigungsmarkt rückt, ohne selbst zum klassischen Rüstungskonzern zu werden. Tytan steuert Sensorik, Startvorrichtungen und Abfangdrohnen bei. Das System soll vor allem kleine FPV-Drohnen und andere unbemannte Fluggeräte bekämpfen, etwa zum Schutz kritischer Infrastruktur, Flughäfen, Militärbasen oder Konvois.

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    Das Drone-Defender-System soll verdächtige Drohnen entweder entweder durch Rammen oder durch eine Abfangdrohne mit Sprengwirkung neutralisieren. Der entscheidende Punkt: Das System soll günstiger und schneller verfügbar sein als komplexe Frontsysteme wie etwa Rheinmetalls Skyranger, der laut der Financial Times mehr als 10 Millionen Euro pro Fahrzeug kosten kann und zuletzt mit Lieferverzögerungen zu kämpfen hatte.

    Tytan ist dabei kein völlig unbekannter Akteur. Das Start-up positioniert sich selbst als Anbieter KI-gestützter Drohnenabwehrsysteme. Auf der eigenen Website nennt Tytan unter anderem Bodenradar, autonome Navigation, KI-Wärmebildkameras und kinetische Abfangsysteme als Bausteine seiner Technologie. Das Unternehmen beschreibt seine Systeme ausdrücklich als Schutz für Menschen und kritische Infrastruktur gegen unbemannte Bedrohungen.

    Finanziell hat Tytan bereits Rückenwind: Im Februar 2026 meldete das Unternehmen eine Series-A-Finanzierung über 30 Millionen Euro, angeführt von Armira und dem NATO Innovation Fund. Ziel sei der Ausbau KI-gestützter Abfangsysteme in Europa. Zudem verweist Tytan auf eine neue Münchner Zentrale samt Produktionsstätte für die Serienfertigung kosteneffizienter Abfangdrohnen.

    Auch industriell vernetzt sich Tytan bereits stark. Mit KNDS wurde im Februar 2026 eine erweiterte Partnerschaft für Drohnenabwehrlösungen auf Landplattformen geschlossen. Dabei geht es unter anderem um die Integration von Tytans kinetischem Interceptor in militärische Fahrzeuge sowie um C-UAS-Lösungen für Basisschutz und Frontluftverteidigung.

    Für Mercedes ist das strategisch heikel, aber nachvollziehbar. Der Konzern liefert schon lange Fahrzeuge für Behörden, Militär und Spezialanwendungen. Neu ist, dass aus einem Fahrzeug nun eine mobile Abwehrplattform gegen Drohnen werden könnte. Das passt in den größeren Trend, dass deutsche Fahrzeughersteller ihre industrielle Stärke, robuste Plattformen und Serienfertigung stärker in Sicherheits- und Verteidigungsanwendungen einbringen.

    Wichtig für die Börseneinordnung: Bislang klingt das eher nach Absichtserklärung und Technologiepartnerschaft, nicht nach einem großen Auftrag mit beziffertem Umsatzvolumen. Für die Mercedes-Aktie dürfte das kurzfristig kaum ein echter Ergebnistreiber sein. Spannend ist vielmehr die Fantasie: Mercedes könnte vom zivilen Fahrzeugbauer zum Plattformlieferanten für mobile Verteidigungssysteme werden.

     

    Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

     

     

    Die Mercedes-Benz Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,72 % und einem Kurs von 47,58EUR auf Tradegate (10. Juni 2026, 14:00 Uhr) gehandelt.

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    Verfasst vonRedakteurPaul Späthling
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