INDEX-FLASH
Verluste ausgeweitet - Trump-Aussagen verstärken Iran-Sorgen
- Iran-Sorgen drücken europäische Indizes ins Minus
- Dax minus 1,1 Prozent EuroStoxx minus 0,9 Prozent
- Anleger nervös wegen Trump Ölpreis steigt Euro fällt
FRANKFURT/PARIS (dpa-AFX) - Erneut aufgeflammte Sorgen um eine Eskalation des Iran-Kriegs haben am Mittwochmittag die europäischen Indizes noch etwas tiefer ins Minus gedrückt. Der deutsche Leitindex Dax fiel zuletzt um 1,1 Prozent. Sein Eurozonen-Pendant, der EuroStoxx 50 , büßte 0,9 Prozent ein. Schon am Morgen hatten die Börsenbarometer unter wieder zunehmenden Spannungen im Iran-Krieg gelitten.
Die Anleger reagierten nervös auf Aussagen des US-Präsidenten Donald Trump. Aus seiner Sicht hat der Iran zu lange gebraucht, um ein Abkommen auszuhandeln. Jetzt müsse das Land "den Preis dafür zahlen", erklärte er. Der Ölpreis als Gradmesser für geopolitischen Spannungen zog an, zudem geriet der Euro zum US-Dollar unter Druck./la/jha/
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Gute Morgen,
Vielleicht schaffen wir es ja heute gemeinsam, hier wirklich nur Live-Trades zu teilen – genau dafür war dieser Thread ursprünglich gedacht. Es sollte kein nachträgliches Trade-Journal für vergangene Trades von bestimmten Usern hier werden. Dann hätten wir vermutlich auch wieder mehr qualitativ hochwertige Beiträge, da dürfen wir uns alle mal an die eigene Nase fassen. 😉
Bild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/laugh.gif🙈🤥 🎅hat sich nix geändert Bild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/rolleyes.gif