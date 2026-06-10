Verluste ausgeweitet - Trump-Aussagen verstärken Iran-Sorgen

Gute Morgen,





heute Nacht wurden wieder ein paar Raketen verschossen, so auf die Art: "Wir müssen hart durchgreifen, jetzt tut ihr hart durch, aber niemand wird verletzt, weil wir eure Raketen abschießen. Wir können behaupten, überlegen zu sein, weil ihr nicht einmal unsere Basis treffen konntet. Ihr könnt euren Leuten erzählen, ihr hättet all unsere F-35 zerstört, weil ihr ihnen sowieso den Zugang zu wahrheitsgemäßen Informationen verweigert. Alle gewinnen.“ Man sieht es am Öl, der Markt spielt eine Eskalation nicht wirklich...





Heute Mittag noch die US Verbraucherpreise und heute Abend Oracle Zahlen.





Vielleicht schaffen wir es ja heute gemeinsam, hier wirklich nur Live-Trades zu teilen – genau dafür war dieser Thread ursprünglich gedacht. Es sollte kein nachträgliches Trade-Journal für vergangene Trades von bestimmten Usern hier werden. Dann hätten wir vermutlich auch wieder mehr qualitativ hochwertige Beiträge, da dürfen wir uns alle mal an die eigene Nase fassen. 😉

Und wenn ein Trade nicht rechtzeitig gepostet werden kann, ist es aus meiner Sicht besser, ihn gar nicht mehr nachzureichen. Im Nachhinein bringt das keinen Mehrwert (vor allem ohne Idee bzw. Strategieerklärung) und ist einfach nur unnötiger Spam.