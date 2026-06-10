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    Terra Clean Energy Corp. reicht NI 43-101-konformen technischen Bericht für das Projekt Marysvale Uranium Mines in Utah ein

    Terra Clean Energy Corp. reicht NI 43-101-konformen technischen Bericht für das Projekt Marysvale Uranium Mines in Utah ein
    Foto: Sunshine Seeds - stock.adobe.com

    Vancouver B.C., 10. Juni 2026 / IRW-Press / TERRA CLEAN ENERGY CORP. („Terra“ oder das „Unternehmen“) (CSE: TCEC, OTCQB: TCEFF, FWB: C9O0) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen einen unabhängigen, gemäß National Instrument 43-101 – Standards of Disclosure for Mineral Projects („NI 43-101“) konformen, technischen Bericht (der „technische Bericht“) für sein vollständig unternehmenseigenes Projekt Marysvale Uranium Mines im historischen Uranrevier Marysvale in Piute County (Utah, USA) (vom Unternehmen zuvor als Projekt Prospector Freedom Mines bezeichnet) fertiggestellt hat. Der technische Bericht wird in Kürze unter dem Profil des Unternehmens auf SEDAR+ eingereicht werden, wo er von Aktionären und interessierten Personen eingesehen werden kann. Die Einreichung des technischen Berichts durch das Unternehmen erfolgt auf freiwilliger Basis gemäß Abschnitt 4.2(12) der Companion Policy 43-101CP zu Vorschrift National Instrument 43-101 – Standards of Disclosure for Mineral Projects („NI 43-101“). Das Projekt, auf das sich der Bericht bezieht, befindet sich nicht auf einem für das Unternehmen wesentlichen Konzessionsgebiet und der technische Bericht wird nicht infolge einer Anforderung gemäß Teil 4 von NI 43-101 eingereicht.

     

    Der technische Bericht ist ein wichtiger Meilenstein in der systematischen Bewertung des Projekts Marysvale Uranium Mines des Unternehmens und bietet einen umfassenden Überblick über die Geologie, die historischen Bergbauaktivitäten, die Explorationsergebnisse und das zukünftige Explorationspotenzial des Konzessionsgebiets. Im technischen Bericht wurden das kürzlich abgeschlossene Datenzusammenstellungsprogramm, die Digitalisierung der historischen Aufzeichnungen und die Auswertung der im Projektgebiet gesammelten geologischen und strukturellen Informationen berücksichtigt. Das Projekt wurde Anfang 2026 von Terra übernommen und umfasst mehrere ehemalige Uranminen in einem der historisch ertragreichsten Uranreviere im Westen der Vereinigten Staaten. Weitere Einzelheiten entnehmen Sie bitte der Pressemitteilung des Unternehmens vom 18. Februar 2026, die Sie unter folgendem Link einsehen können: https://www.globenewswire.com/news-release/2026/02/18/3240090/0/en/Ter ....

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    Terra Clean Energy Corp. reicht NI 43-101-konformen technischen Bericht für das Projekt Marysvale Uranium Mines in Utah ein Vancouver B.C., 10. Juni 2026 / IRW-Press / TERRA CLEAN ENERGY CORP. („Terra“ oder das „Unternehmen“) (CSE: TCEC, OTCQB: TCEFF, FWB: C9O0) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen einen unabhängigen, gemäß National Instrument 43-101 – …
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