ITM Power Aktie: Kurs gibt heute deutlich nach - Gründe im Überblick - 10.06.2026

Die ITM Power Aktie ist bisher um -8,32 % auf 1,3990€ gefallen. Das sind -0,1270 € weniger als am letzten Handelstag. Die Talfahrt der ITM Power Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -10,08 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 1,3990€, mit einem Minus von -8,32 %. Könnte sich ein Einstieg lohnen?

ITM Power (UK) entwickelt und produziert PEM-Elektrolyseure zur Erzeugung von grünem Wasserstoff für Industrie, Energie und Mobilität. Fokus auf modulare Großanlagen (z.B. Serie „Linde/NEOM“-Projekte). Marktstellung: technologisch anerkannt, aber finanziell defizitär und hinter Nel, Plug Power, Siemens Energy, Cummins/Accelorator. USP: langjährige PEM-Spezialisierung, Kooperation mit Linde, starke F&E-Basis.

Obwohl die ITM Power Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +111,48 %.

Allein seit letzter Woche ist die ITM Power Aktie damit um -36,64 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -31,07 %. Seit Jahresbeginn hat die Aktie +110,01 % gewonnen.

ITM Power Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -36,64 % 1 Monat -31,07 % 3 Monate +111,48 % 1 Jahr +52,63 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur ITM Power Aktie

Stand: 10.06.2026, 13:40 Uhr

Im wallstreetONLINE-Forum geht es aktuell um die Kursentwicklung der ITM Power Aktie: Der Kurs fällt weiter, viele Anleger halten Verluste aus oder planen Verkäufe. Diskutiert wird eine Trendwende durch positive News, Großaufträge oder die Rückkehr in die Gewinnzone. Rund 1,40 € wird als potenzieller Einstieg genannt; andere warten ab und vergleichen mit anderen Werten, bis Fundamentales positive Signale liefert.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber ITM Power eingestellt.

Informationen zur ITM Power Aktie

Es gibt 690 Mio. ITM Power Aktien. Damit ist das Unternehmen 955,93 Mio. € wert.

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Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Cummins Inc., einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -1,72 %. NEL ASA notiert im Minus, mit -6,42 %. Plug Power notiert im Minus, mit -3,43 %. Siemens Energy verliert -2,51 %

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Ob die ITM Power Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur ITM Power Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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