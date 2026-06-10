Berkshire Hathaway setzt auf US-Wohnungsmarkt

Berkshire Hathaway (A-Shares US0846701086, B-Shares US0846707026, entsprechend 1/1500 der A-Shares) setzt mit einer milliardenschweren Übernahme auf den US-Immobilienmarkt. Der Konzern übernimmt den Wohnungsbauer Taylor Morrison in einer reinen Bartransaktion mit einem Volumen von rund 8,5 Mrd. US-Dollar. Die Aktionäre sollen 72,50 Dollar je Aktie in bar erhalten – ein Aufschlag von rund 24 Prozent auf den letzten Schlusskurs. Damit bewertet Berkshire das Eigenkapital des Unternehmens mit 6,8 Mrd. US-Dollar. Der Abschluss der Transaktion wird für die zweite Hälfte 2026 erwartet. Die Übernahme gilt als erster großer Deal unter dem neuen CEO Abel, der Anfang des Jahres von Warren Buffett übernommen hat, und als Ausbau des umfangreichen Engagements im Wohnungsmarkt. Mit Barreserven von fast 400 Mrd. US-Dollar ist die Übernahme gut verkraftbar.

5,5 Prozent Puffer gibt’s beim Discounter von Morgan Stanley unter der ISIN DE000MM849L8 für 398,80 Euro: Die maximale Rendite beträgt bei konstanten Wechselkursen 12,70 Euro oder 11,5 Prozent p.a., wenn die Aktie am 18.9.26 über dem Cap von 475 US-Dollar notiert. Immer Barausgleich.

Discount-Strategie mit 6,8 Prozent Puffer (Dezember)

Das Discount-Zertifikat der BNP Paribas mit der ISIN DE000PG493K2 bringt einen Sicherheitspuffer von 6,8 Prozent und bietet bei einem Preis von 393 Euro und konstanten Wechselkursen eine Rendite von 23 Euro oder 11,5 Prozent p.a., sofern die Aktie am Bewertungstag 18.12.26 zumindest auf Höhe des Caps von 480 US-Dollar schließt. Barausgleich in allen Szenarien.

Discount-Strategie mit 9 Prozent Puffer (März)

Beim Discounter von Morgan Stanley mit der ISIN DE000MN70HV7 gibt’s einen Sicherheitspuffer von 9 Prozent. Das Produkt erwirtschaftet im Fall eines Schlusskurses oberhalb von 475 US-Dollar am Bewertungstag 19.3.27 eine maximale Rendite von ca. 27,70 Euro oder 9,3 Prozent p.a. Auch bei diesem Discount-Zertifikat erfolgt in allen Szenarien ein Barausgleich.

ZertifikateReport-Fazit: Branchenexperten werten die Übernahme als Signal für langfristiges Vertrauen in den US-Häusermarkt, obwohl hohe Hypothekenzinsen und eine schwächere Bautätigkeit die Branche derzeit belasten. Die Discount-Zertifikate bieten Anlegern eine Möglichkeit zur defensiven Positionierung mit der Chance auf interessante Jahresrenditen bereits bei einer Seitwärtsbewegung der Aktie.

Autor: Thorsten Welgen

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Berkshire Hathaway-Aktien oder von Anlageprodukten auf Berkshire Hathaway-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Quelle: zertifikatereport.de