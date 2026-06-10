Niedersachsens Ministerpräsident Lies droht mit 'Stoppschild' im Bundesrat

HANNOVER/BERLIN (dpa-AFX) - Für Niedersachsens Ministerpräsident Olaf Lies ist eine Reform der Einkommensteuer ohne ausreichende Entschädigung der Länder nicht umsetzbar. "In dem Fall gibt es von uns ein Stoppschild", sagte der SPD-Politiker der Wochenzeitung "Die Zeit". Ohne Ausgleich für die Länder werde das Vorhaben im Bundesrat durchfallen.

Länder und Kommunen seien auf die Einnahmen "dringend angewiesen", sagte Lies im Interview. Es dürfe nicht plötzlich heißen: Da müssen die Kommunen und Länder jetzt nun mal durch. In diesem Fall werde das Vorhaben scheitern.